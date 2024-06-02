強化竹市救災設備 卓揆：逐年編列7億

行政院長卓榮泰昨到新竹市羽化館向兩位殉職的消防員上香並向家屬致意。（記者洪美秀攝）

2024/06/02 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章昨天齊赴新竹市羽化館，與民進黨多名市議員，向不幸殉職的兩位消防員李詠真和周立鑫上香致敬，卓揆除對家屬表達哀思與關懷，也允諾協助家屬後續生活照顧，同時會全力支持竹市各項救災設備與兩輛雲梯車和消防員額人力的補足。

消防員額 朝2031年496人增額

消防局表示，竹市目前消防員額有三二七人，目標是三三六人，不足九人。預計二○二六年達到三八○人，市府已把員額從三八○人逐年提高到二○三一年的四九六人，但中央給的人力今年原預定十九人，只有十七人報到。

2輛高層樓雲梯車 2026年交車

在高樓層救災設備上，竹市有卅二公尺雲梯車兩輛、四十二公尺一輛、五十二公尺兩輛，向中央爭取兩輛五十二公尺（可到十五至十六層樓）及一輛六十二（可升到約廿層樓高）公尺的雲梯車，已獲消防署核定，預計二○二六年交車。

市議會民進黨團指出，竹市人口增加快速，且集合式超高樓住宅密集，消防設備與救災人力都需大幅提升，黨團已透過立委柯建銘向中央爭取消防救災設備。

卓榮泰與劉世芳也允諾，會協助竹市提升消防救災能量，包括增加救災設備、尤其超高樓層所需雲梯車和救難設施，接著是增加消防救災人力，再來是強化消防救災人員及義消的培訓，並會提升消防員的身心支持與福利。

卓榮泰提到，中央確定會陸續增購五十二、六十二公尺雲梯車給竹市，也會協助添購化學消防車及人力增補，到二○二九年底，中央預計投入超過七億一千萬元，強化竹市消防救災量能。

劉世芳提到李詠真的弟弟在高雄市服務，確定七月一日會調到高雄市消防局勤務中心服服務；至於周立鑫部分，也允諾協助安排周立鑫的哥哥順利就業。

竹市晴空匯超高樓層火警也燒出高樓層的救災設備需求問題。（資料照，記者洪美秀攝）

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