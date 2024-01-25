《新竹》竹市府人事地震 議員疑黑箱作業

新竹市長高虹安（中）強調，人事調整都有徵詢獲得同意，相關人事任用都合法合規。（記者洪美秀攝）

2024/01/25 05:30

指官員敢怒不敢言人心惶惶 高虹安：都有徵詢

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安前天公佈新一波人事異動卻引發爭議，除新工務處長陳明錚遭疑來自民間工程顧問公司，恐有利益衝突迴避的問題，府內多位科長級異動也傳出未被徵詢，更有副處長未被徵詢就被轉調簡任秘書，連參議也被降轉，府內員工人心惶惶，擔心被無故調動，且傳出要有好關係才能升遷，已打擊市府人員士氣，不少公務員更是敢怒不敢言。

高：科長及副處長 絕無任意異動

對此高虹安昨天說，陳明錚在面談時就已檢查過，已無在任何民間公司任職或持有股份，呼籲議員不要含沙射影，且陳過去所任職公司從未承攬過竹市府標案，沒有所謂利益迴避的問題。市府是尊重專業，一切合法合規。有關科長及副處長人事異動，高也強調，事前都有請一級主管徵詢並獲同意，絕無任意異動，科長職務調整，也請秘書長及一級主管事先徵得科長同意，更強調以用人唯才及適才適所為原則。

市議員曾資程表示，市府新一波人事異動引發府內公務員議論紛紛，不按常規的大幅度人事調動，部分當事人甚至在人事命令公佈前一無所知，如此粗糙作為讓公務員人心惶惶，且打擊士氣。人事異動前和當事人溝通，是一個必要的過程，想不到號稱公開透明的民眾黨市府，處理人事異動竟是黑箱和粗暴。

議員批副市長懸缺未補 成政治籌碼

曾資程並指副市長懸缺那麼久，在這次大規模異動中還未補實，顯然府內職位已成為高虹安的政治籌碼，甚至成為整肅異己的工具。高上任一年多，無心市政忙著打官司，住豪宅坐豪車男友干政，爭議事件不斷，為轉移施政無方，滿意度敬陪末座的焦點，一味清算前朝，卻又查不出個所以然來，違反工程合約精神，對廠商超出合約外的要求，已造成廠商對竹市公共工程卻步，工程流標頻傳。

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