改善老舊大樓安全 竹市補助「三燈二器一門」

竹市消防局長李世恭說明推動「三燈二器一門」升級2.0版。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/23 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府推動六樓以上老舊大樓火災逃生避難裝置，針對老舊大樓建築物提供「三燈二器一門」消防設備更新補助，以及首次檢修申報補助及防火門，市府表示，老舊大樓防火逃生設備相關補助額度是全國第二、非六都第一高，自前年八月至去年底統計，「三燈二器」逾三百棟、「防火門」逾一百件施作完成，改善老舊大樓安全。

竹市府推出「三燈二器一門」老舊大樓補助案，其中連動式住警器，讓大樓發生火災時不再是孤島，能讓全棟都接受到警示，今年市府編列計一千七百萬元預算，將延續辦理補助且升級為2.0版，未來在評選優良公寓大廈時，也是重要評選指標之一，鼓勵符合補助資格的大樓住戶向市府提出申請，共同提升老舊大樓基本消防安全。

消防局長李世恭表示，「三燈」為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，「二器」為滅火器、獨立式住警器。消防法規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務。前年起所推專案補助主要對象為一九九五年六月廿七日前領得使用執照的老舊大樓，先將住戶遇到火災時，初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步輔導修繕所有消防安全設備。

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