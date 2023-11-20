家戶清除石綿瓦 竹市免處理費

竹市免費清除處理家戶石綿瓦，即日起受理申請。（竹市府提供）

2023/11/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市環保局為協助解決民眾家戶石綿建材廢棄物清除處理問題，向環境部資源循環署爭取補助家戶產出波形石綿瓦或波形石綿浪板建材廢棄物清除處理費用，即日起受理申請，經審查符合補助資格者，僅須自行負擔拆除費用，無須負擔石綿廢棄物清除處理費用。

須負擔拆除費 即日起受理申請

環保局表示，民眾家戶石綿建物需自行委託拆除業者拆除，並將石綿廢棄物依照規定妥善濕潤密封包裝。經通過書面、拆除現場兩項審查後，環保局將與民眾約定清運日期，預計明年初開始執行石綿廢棄物清除處理作業。

環保局長江盛任指出，石綿具防火、絕緣、耐高溫等特性，五十年前大量運用於屋瓦或防火建材，世界衛生組織已將石綿列為一級致癌物，其危害主要來自吸入有致癌風險的含石綿纖維，石綿建材若發生破損，石綿纖維飛散會有侵害人體健康風險的可能。

他表示，波形石綿瓦、波形石綿浪板結構若是完整，無健康危害疑慮，但於拆除石綿瓦時，要避免進行破碎、切割，並保持外形良好，拆除後的石棉要經濕潤密封包裝，才能降低石綿纖維逸散風險。依據衛星遙測判讀，竹市約有三千餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，這些早年興建的建築物，近年已進入汰除高峰期，為降低含石綿建材廢棄物危害人體健康，環保局提供免費協助清理。

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