新竹3市立高中 3學年將增14班

大新竹地區高中不足，家長要求增班及增校聲音不斷。（記者洪美秀攝）

2023/11/19 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕大新竹地區高中學校不足，家長要求增班及增校的聲音不斷，新竹市教育處昨天表示，經與香山、成德、建功等三所市立高中研議學子就學需求，確認三所市立高中普通科一一三學年度至一一五學年度新生班級，共將增加十四班，期透過增班讓學子有機會就近入學。

教育處指出，依教育部統計處資料，至一一六學年度竹竹苗地區國中升高中職學生，預計未來五年高中職供給量將有不足趨勢，三校表示，目前教室及設備皆充足，且近年皆滿招，有多數家長期待提供入學機會，市府了解大新竹地區確實有增班急迫性，並委託陽明交大專業學者進行「新竹市增設高中綜合評估分析委託研究計畫」，著手竹市新設高中、高中增班、國中改制完全中學的可行性評估，並研議新增數位實驗高中或數位實驗班。經與三所市立高中校長溝通，三校校長說明各自增班計畫、規劃、應對措施，市府同意三校所提增班計畫。

三所市立高中普通科從一一三至一一五學年度新生班級共將增班十四班，其中香山高中每學年兩班、成德高中每學年一班、建功高中一一三學年增一班，一一四到一一五學年各增兩班，以每班卅八人計算，預估可提供五三二名入學名額，經市長高虹安核准通過後，預計明年度實行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法