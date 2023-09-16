竹市議員批 文化基金會董事酬庸

2023/09/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任後，除自己爆出坐豪車住豪宅及男友疑似干政等爭議外，市府人事動盪頻繁也成為高虹安的主政特色，其中宣明智掛名在文化基金會的董事名單中。對此，市議員曾資程說，高虹安市長上任後，安插民眾黨議員落選人，在市府各局處任職，民眾黨寄生政府機關，寄生文化儼然成為民眾黨的DNA。

對此，市府強調，所有人事安排都有一定的考量。但對宣明智擔任文化基金會董事未有回應。

曾資程說，新竹市文化基金會董事會的成員名單中，宣明智掛名董事，未曾聽聞宣董過去在竹市有提出相關文化政策，高虹安這樣的安排，就是利用政府名器酬庸輔選功臣，把民眾黨的寄生文化發揮的淋漓盡致。 更質疑民眾黨的新政治，就是寄生政治。

市議員劉康彥也指出，高虹安向來不喜歡「做實事」，反而熱衷於「攏絡權貴」藉此鞏固執政。以文化基金會為例，安排宣明智、周卓煇（清大材料系教授，曾任國民黨竹市黨部主委，去年邀教育界力挺高虹安）出任董事，明顯只是政治任命。高虹安絲毫不在意竹市藝文推廣，只關心個人的政治利益。

劉康彥也提到，反觀林智堅任內，邀請彭双浪、黃國修、張垂弘和財團法人金廣福文教基金會董事長吳東昇等人擔任董事，都兼具專業與在地深耕的產業界人士擔任董監事，他認為，高虹安根本把文化基金會的能量「做小」了。

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