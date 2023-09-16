新竹棒球場加停車場花12億被攻擊 新北蓋國小停車場 花逾15億

新竹市立棒球場重建，包括地下停車場預算增到近十二億，但因政治力的關係，目前還未完成驗收，也已停工一年多未改善。（記者洪美秀攝）

2023/09/16 05:30

〔記者翁聿煌、洪美秀／綜合報導〕爭議多年的新北市永和區永平國小地下停車場工程昨天發包，預計明年七月動工、二〇二六年五月完工，總工程費加上清除地下廢棄物共約十五．七億元；對比先前被藍、白陣營猛轟的新竹市立棒球場，加上增建地下停車場後，經費近十二億元，新竹市立棒球場的造價並不算高。

新北市交通局指出，永平國小地下停車場興建經費較高的原因，主要是開挖基地面積約〇．八公頃，下方是永和早期的垃圾掩埋場，光是清除地下的四萬多噸垃圾就要近五億元經費，再加上強化地質、擋土牆與施工難度，以及近年的建築材料、人力成本節節升高，總經費才從五年前的九．八億元，暴漲到昨天發包的十五．七億元。將興建地下三層，共提供二三三格汽車位、六七二格機車位，中央補助二．八億元，餘額由新北市府自籌編列。

新竹市議員楊玲宜表示，新竹棒球場重建並增建地下停車場，由市府向中央爭取經費，總工程費近十二億元，其中停車場的實際經費是三．二億元，跟其他的棒球場相比，新竹棒球場的造價並不算高，但在政治力介入後，至今停工也無法驗收，更讓球員沒有球場可以打球，這些都是市長高虹安必須負責的。

市府回應說，已召開多次棒球場工程體檢會，提出改善方案與經費，與廠商討論後辦理後續改善工程，新竹市立棒球場全區面積一．八公頃，可容納一萬個觀眾席次，智慧化地下停車場規劃汽車格三百個，球賽開打時全面改成機車停車格，每個汽車格可停三到四輛機車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法