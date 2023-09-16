竹市府協調破裂 米粉節停辦

竹市米粉商業同業公會宣布不參加竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動。圖為米粉業者在米粉寮曬米粉。（擷取自蔡勝興臉書）

2023/09/16 05:30

舉辦地點等訴求未達成共識 今明兩天米粉公會不參與竹塹特產節活動

〔記者洪美秀／新竹報導〕不滿新竹市府主辦的竹塹特產節米粉摃丸篇未接納米粉公會的建言，新竹市米粉商業同業公會昨天指出，要向廣大喜愛支持米粉的朋友們說聲抱歉，今年的米粉節因與市政府工商發展投資策進會（簡稱工策會）會議未能達成共識，今年度的米粉節停辦，不參與市府的竹塹特產節活動。

工策會遺憾 仍邀少數業者參與

對此，新竹市府今天及明天要在幸福廣場舉辦竹塹特產節米粉摃丸篇活動，工策會總幹事曹永明表示，其實在開協調會時，就有針對市府的補助項目規範向業者說明，為了竹市各產業的發展，才會決定一起舉辦竹塹特產節，對米粉商業同業公會業者退出活動表示尊重與遺憾，強調幾次的協調會都有邀請米粉公會參加，但後來公會就沒參與了。不過，今天舉辦的竹塹特產節依然有邀請少數米粉業者參與，一樣能吃到道地的新竹米粉。

新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴提到，這是一個令人失望的決定，但公會將繼續努力爭取在將來的時間，再次為大家帶來難忘的米粉節體驗。公會榮譽代表蔡勝興表示，因公會希望米粉節能在南勢米粉寮及米粉公園舉辦，而不是改到二二八公園舉辦，且希望市府能重視米粉製作的文化性，加上這個季節辦米粉節天氣不適合，因此在與市府召開的第一次協調會中就強力表達這三項訴求，沒想到市府最後竟要公會退出這次的活動，並強調活動由市府主導，市府會再找其他米粉業者配合。

公會：米粉不應淪為煙火式活動

蔡勝興說，既然市府未能採納公會的建言及訴求，那米粉公會就只好退出這次的活動，並宣告停辦及參與此次市府主辦的竹塹特產節米粉摃丸篇。目前米粉商業同業公會有十五家業者，大家都一致決定退出這次市府的活動並停辦。

蔡勝興強調，米粉在新竹已有百年歷史，不應淪為煙火式的活動舉辦，或變成看魔術吹汽球的活動節目，而是希望能將米粉的文化傳承下去，既然與市府的理念不同且未能達成共識，退出活動只是剛好而已。

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