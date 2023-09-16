竹市府協調破裂 米粉節停辦
舉辦地點等訴求未達成共識 今明兩天米粉公會不參與竹塹特產節活動
〔記者洪美秀／新竹報導〕不滿新竹市府主辦的竹塹特產節米粉摃丸篇未接納米粉公會的建言，新竹市米粉商業同業公會昨天指出，要向廣大喜愛支持米粉的朋友們說聲抱歉，今年的米粉節因與市政府工商發展投資策進會（簡稱工策會）會議未能達成共識，今年度的米粉節停辦，不參與市府的竹塹特產節活動。
工策會遺憾 仍邀少數業者參與
對此，新竹市府今天及明天要在幸福廣場舉辦竹塹特產節米粉摃丸篇活動，工策會總幹事曹永明表示，其實在開協調會時，就有針對市府的補助項目規範向業者說明，為了竹市各產業的發展，才會決定一起舉辦竹塹特產節，對米粉商業同業公會業者退出活動表示尊重與遺憾，強調幾次的協調會都有邀請米粉公會參加，但後來公會就沒參與了。不過，今天舉辦的竹塹特產節依然有邀請少數米粉業者參與，一樣能吃到道地的新竹米粉。
新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴提到，這是一個令人失望的決定，但公會將繼續努力爭取在將來的時間，再次為大家帶來難忘的米粉節體驗。公會榮譽代表蔡勝興表示，因公會希望米粉節能在南勢米粉寮及米粉公園舉辦，而不是改到二二八公園舉辦，且希望市府能重視米粉製作的文化性，加上這個季節辦米粉節天氣不適合，因此在與市府召開的第一次協調會中就強力表達這三項訴求，沒想到市府最後竟要公會退出這次的活動，並強調活動由市府主導，市府會再找其他米粉業者配合。
公會：米粉不應淪為煙火式活動
蔡勝興說，既然市府未能採納公會的建言及訴求，那米粉公會就只好退出這次的活動，並宣告停辦及參與此次市府主辦的竹塹特產節米粉摃丸篇。目前米粉商業同業公會有十五家業者，大家都一致決定退出這次市府的活動並停辦。
蔡勝興強調，米粉在新竹已有百年歷史，不應淪為煙火式的活動舉辦，或變成看魔術吹汽球的活動節目，而是希望能將米粉的文化傳承下去，既然與市府的理念不同且未能達成共識，退出活動只是剛好而已。