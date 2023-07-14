昨又挖棒球場 美專家帶回檢測

新竹市府請美國場務專家會勘並開挖市立棒球場8個洞，將帶回美國做土壤排水檢測。（記者洪美秀攝）

2023/07/14 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場又開挖，市府昨天邀請美國BrightView（BV）公司運動草坪事業部總經理Chad Olsen到球場，首次用怪手進行棒球場的土壤開挖和排水檢測，共開挖八個洞，每處面積約一公尺見方，深度約卅到六十公分，Chad Olsen後續會把土壤帶回美國檢測，並在一個月後提出球場改善報告，做為市府後續球場改善參考。

一個月後提出改善報告

新竹市長高虹安與市府工務處、教育處、政風處和球場承包廠商及監造等單位，昨也陪同開挖檢測，Chad Olsen全程未受訪，市府昨天上午進行斷面開挖暨排水檢視，環場、重要比賽區、周邊設備勘查；下午則針對球場所挖掘的孔洞進行斷面與土層材質檢視、土壤與石材取樣、排水測試。開挖的八個點分佈在投手丘及內外野的草皮和土壤層，開挖點由Chad Olsen指定，與五月底市府開挖的點不同。

高虹安強調，此次開挖目的是要了解整個球場的公共安全及能否達到安全比賽和觀賽目的，至於此次開挖時也發現土壤內有廢棄手套等不應出現的東西，市府已會同政風單位全程錄影，會提供檢調參考。

高虹安提到，Chad Olsen對場邊的排水溝認為不符合球場設計，因為球員可能會卡到水溝或因飛撲受傷，且其高度能否排水也有問題，這些都會在改善報告中呈現，預計一個月後由美方提出，市府會依據報告送體檢會，做球場改善的參考。

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