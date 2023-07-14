竹市5月開挖棒球場 土還沒送美國檢驗

美國BV公司場務專家昨天到新竹市立棒球場進行球場的開挖，開挖前聽取營造廠商的說明。 （記者洪美秀攝）

2023/07/14 05:30

悍創未得標先保管 民進黨議員批違反採購法 市府：悍創善意協助

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天邀請美國場務專家來台協助棒球場的開挖檢測，市議會民進黨團表示，市府五月底開挖的土壤聲稱已送美國檢測，但悍創運動行銷公司人員坦承五月底的七包土還在台灣並由其公司代為保管，將與昨天開挖的土壤一起由美國場務專家帶回美國檢測。市議員劉康彥怒斥悍創先承攬後得標，市府明顯違反採購法程序。

WBC引薦BV公司提供諮詢

市府說明，今年四月時，中華棒協及棒球場體檢會專家委員都建議市府尋求美國大聯盟場務專家協助，五月中旬聯繫美國大聯盟WBC總裁，經其引薦場務專家美國BrightView（BV）公司提供諮詢，五月底啟動土壤試掘採樣工作，並由BV公司在台的合作單位悍創公司善意協助保管。

檢測服務 悍創7月才得標

後來市府為能得到美方專業技術評估、檢視設計書圖、由專家抵台到場執行土壤採樣及排水檢測，並出具正式改善建議報告，才辦理「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」招標，六月十二日上網公告，因只有悍創符合資格而得標，招標過程絕無綁標情事，採購流程一切合規合法。

綠營要求公開開挖相關資料

民進黨團指出，悍創人員已坦承，市府五月底開挖取樣的七包土壤由其保管，將會連同昨天開挖的土壤一起送美方檢驗。證明高虹安市府五月底的「不專業開挖」只是作秀，且七月才得標的悍創公司為何五月份就能取得土壤樣本，執行標案內容，明顯違反「採購法」程序，建議檢調應針對悍創先承攬後得標的情形進行了解。並要求市府應將棒球場的開挖及相關文件資料，完整、原文對外揭露，以昭社會公信。

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