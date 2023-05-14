《新竹》風箏場無「大秘寶」 民進黨要高虹安道歉

新竹市南寮漁港風箏賽場遭指控回填廢棄物，經市府開挖後，發現並無明顯的廢棄物或廢磚塊。（市府提供）

2023/05/14 05:30

表層開挖未見大量廢棄物 證實烏龍一場 卻賠上竹市聲譽

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安與民眾黨籍議員宋品瑩、李國璋、無黨籍議員鄭慶欽，三月初起陸續指控前市府在南寮漁港國際風箏賽場的工程中疑似埋有大量廢磁磚及廢棄物，市府產發處會同政風處開挖及調查後，未發現明顯或大量廢棄物，針對民代看到的廢磁磚及混凝土殘塊，後續會檢視工程契約內容，研議就清除費用向遺留廢磁磚在現場的施工廠商追究，未來也會訂相關管理維護制度。

市府研判為亂倒或漁港淤土夾雜

市府產發處表示，國際風箏賽場包括一期工程、風箏賽場二期工程、水岸護堤工程（魚鱗天梯）、濱海水岸工程等四項主要工程；已完工啟用四年，經調閱過去相關計畫、公文及施工圖說，配合政風處進行局部開挖後，表層未發現有明顯或大量廢棄物、廢磁磚。

至於民代所看到的廢磁磚及混凝土殘塊，市府研判，可能是遭外部亂傾倒或是原本漁港區內施工時就地打碎埋入底層所遺留的磚塊廢石，或是漁港南側堆置的淤土原已夾雜不明的廢棄物所導致。

清除費用向遺留廢棄物廠商追究

產發處已就風箏賽場表層進行清理工作，並在魚鱗天梯周邊重新種植草皮，後續會針對風箏賽場辦理裸露面改善與紅火蟻防治工作，並訂維護管理制度。有關究責部分，也會檢視工程契約內容，研議就清除費用向遺留廢棄物的廠商追究，依法處理。

對此，市議會民進黨團認為，高虹安市府應公開對外向前市長林智堅與前市府團隊道歉，先前高虹安為求個人政治聲量，刻意帶風向指風箏賽場埋有「大秘寶」，結果證實烏龍一場。高虹安雖賺得一時聲量，卻賠上新竹市聲譽，盼高停止政治清算鬥爭前朝。

綠指高虹安操作仇恨 市府：過度解讀

黨團稱高虹安上任五個月來透過媒體操作及帶風向，將仇恨文化帶到新竹市，如果前市府團隊有貪贓枉法情事，該辦就辦，但高虹安所稱的「大秘寶」都查無具體違法弊案，卻已對公務員造成傷害，更讓市民厭煩，呼籲高虹安趕緊回歸市政工作才是正辦。

對民進黨團要求道歉，市府也發佈新聞稿稱民進黨團將此曲解為「查無違規或查無弊案」，恐過度解讀並嚴重誤解，市府會持續投入人力與預算改善風箏賽場的環境。

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