為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    《新竹》被爆欠攤商貨款 晶品城：4月底付清

    2023/05/14 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首座BOT立體停車場晶品城購物廣場傳出經營困難？有攤商投訴指稱晶品城出現積欠貨款情形，其中二月貨款已拖幾個月未付款。對此，晶品城購物廣場澄清指攤商櫃位的貨款已在四月底付清，並未欠款，購物廣場營運一切正常，新櫃位五月會陸續進駐。

    位在新竹市火車站前、林森路的晶品城購物廣場，二○一六年十月風光啟用，是竹市首座BOT立體停車場及複合型購物中心，提供停車及購物餐飲服務，對紓解火車站前的交通及停車需求有幫助。

    不過，近期有攤商在臉書社群「新竹爆料公社」爆料稱，今年已發生多個月份的營業額在上繳晶品城扣完抽佣後，未匯還回給攤商，讓攤商快撐不下去。投訴者稱，攤位現金銷售營業額每天清帳上繳晶品城、客人刷卡帳款也是刷晶品城的刷卡機，依契約晶品城向銀行請款及抽成後，須在次月把餘款匯還給櫃位攤商。但從今年二月開始就沒再收到過晶品城應回帳的貨款，已拖欠近三個月營業額貨款。

    晶品城購物廣場表示，雖有點慢付款給攤商，但貨款已在四月底付清，並沒有積欠，且新櫃位五月、六月陸續進駐，購物廣場營運一切正常。市府交通處表示，晶品城停車場購物商場疑似與攤商櫃位的財務糾紛，四月底已要求經營公司妥善處理，必要時也會進行查核。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播