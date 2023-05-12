竹市凍卵補助上路 最高3.1萬元

林正凱醫師進行凍卵，在冷凍液裏操作卵子冷凍的過程。（記者洪美秀攝）

2023/05/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今年動用第二預備金推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」昨天上路，補助政策包含AMH卵巢功能抽血檢驗兩千名及凍卵療程一千名，只要是廿五歲到四十歲設籍竹市的女性都可受惠，每名最高可獲三．一萬元補助。

衛生局表示，內政部人口統計資料顯示，新竹市面臨三高的人口特性，即初婚女性平均年齡高（二○二一年女性竹市卅．七歲、全國卅．四歲）、第一胎平均年齡高（二○二一年竹市卅一．五歲、全國卅一．二歲），及生育平均年齡高（二○二一年竹市卅二．九二歲、全國卅二．二九歲），市府推出凍卵補助計畫，希望讓年輕一代女性願婚、敢生、樂養。

衛生局表示，凍卵補助試辦計畫分為兩個項目，第一項為凍卵療程補助，合作人工生殖機構包括：新竹市立馬偕兒童醫院、送子鳥診所、江婦產科診所及林正凱好孕診所，對象為申請日前設籍竹市滿一年的廿五至四十歲的女性名額一千名；第二項為AMH抽血檢測補助，即為卵巢功能做健康檢查，包含上述四家人工生殖機構，及竹市其他七家院所，含新竹國泰醫院、興世紀婦產科診所、陳建銘婦產科診所、和平婦產科診所、楊進樑婦產科診所、南門綜合醫院、宏偉婦產科診所共十一家，補助對象為二○二三年一月一日前設籍竹市廿五至四十歲的女性名額兩千名。電話：03-5355191轉333。

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