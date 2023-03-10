竹市兒童探索館 解約停工將求償

新竹市議會重大工程監督小組昨天前往停工中的兒童探索館會勘，呼籲市府趕緊釐清相關後續求償事宜，加速後續工程推進。 （記者洪美秀攝）

2023/03/10 05:30

工程進度近80％ 重啟規劃設計招標作業 將分階段開館

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會重大工程監督小組成員昨天到廠商解約停工中的兒童探索館（簡稱兒探館）和西大路停七停車場會勘，其中兒探館因廠商財務不佳解約導致市府及營運單位損失，市議會要求市府應向廠商求償，另市府主動解約的停七停車場，廠商反向市府提告求償八千萬，市府也應提早因應。

新竹市兒探館因統包廠商財務異常且進度落後，市府去年九月十二日與廠商解約，目前工程進度約七十九．九六％，市議會重大工程監督小組成員在停工後昨首度到兒探館內會勘。

市府表示，全棟各工項清點作業已結束，後續將針對市府所受損害向施工單位求償，本月會完成結算書，並重啟規劃設計招標作業，預估明年第三、第四季間完成第一階段開館，朝分階段開館為目標，也會與未來承攬團隊研議，以保障工程品質，維護民眾安全原則，持續推進工程。

文化局表示，兒探館會先開放一、二樓主要展示及體驗區為目標；第二階段則是現今完工程度較低的三到五樓。

統包廠商列拒絕往來

工務處表示，已沒收廠商履約保證金，會一併檢討此案履約情形、計算相關違約金向統包商追償市府所受損害及賠償，且將統包廠商列拒絕往來廠商。

有議員提到，擔任棒球場專案管理廠商的艾奕康工程顧問公司也是兒探館的專案管理廠商，質疑兩個工程都有問題及狀況，其扮演的角色是否督導失責，要求市府檢討了解。

有議員指稱，兒探館內有部分教具及設施的營運單位已進駐，面臨不能開館窘境，市府已撥給營運單位一千多萬元補助，要求市府應向廠商求償。

停七停車場4月重招標

另停七停車場工程因廠商施工進度落後，市府去年底主動解約，廠商卻向市府求償八千萬並提告，交通處強調，廠商施工進度僅完成四十三％，展延計畫也未通過審議才主動解約，四月會重啟招標作業。對兩項重大工程都停工，市議會監督小組也呼籲市府釐清相關責任，並提供資料供議會議員參考。

新竹市議會重大工程監督小組昨天前往停工中的兒童探索館會勘，呼籲市府趕緊釐清相關後續求償事宜，加速後續工程推進。 （記者洪美秀攝）

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