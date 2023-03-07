新竹漁港風箏賽場 疑遭回填廢棄物

新竹漁港國際風箏賽場，近來多處插著「紅火蟻防治區」小紅旗，也發現疑似遭回填廢棄物。（記者蔡彰盛攝）

2023/03/07 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹漁港國際風箏賽場近來多處插著「紅火蟻防治區」小紅旗，市議員宋品瑩昨與市長高虹安到場會勘，除了解紅火蟻防治狀況，也發現風箏賽場草地有部分區塊寸草不生，發現疑似遭回填廢棄物的磁磚與玻璃；高虹安表示，要求廠商先將表層有危險性的廢棄物清除，並研議重新覆土，種植草皮。

市議員宋品瑩說，接獲民眾陳情指近期風箏賽場紅火蟻好像變多了，沒想到會勘又發現光禿草皮上有疑似廢棄物的磚頭、磁磚，甚至玻璃。

市府促廠商清除 研議重新覆土

高虹安說，會勘發現風箏賽場部分草皮除了坑坑疤疤外，還有外露的廢棄磁磚、磚頭甚至玻璃，且原本主要是將南寮漁港南側與青草湖疏濬的土壤回填至風箏賽場，如今表層卻發現疑似廢棄物，可能會讓民眾受傷，市府會盡快盤整草地狀況，釐清是否合乎當初工程的合約內容，另外也會要求廠商先將表層有危險性的廢棄物清除，並研議重新覆土，種植草皮。

至於紅火蟻部分，高虹安表示，南寮漁港風箏賽場兼具觀光性質，週末有很多親子家庭在此放風箏，市府很重視當地草皮狀況，近期已加強投藥與巡檢頻率，希望盡快解決問題，也提醒民眾要避開危險區域。

市府產發處指出，國際風箏賽場二○一七年完工，兩年後就發現有紅火蟻，研判是自然遷飛而來。為了防治蟻害，產發處每月都會在風箏賽場投藥，然因風箏賽場範圍大，可能某區域防治完後，其他區域又有紅火蟻遷飛入侵，目前每週都會派員巡檢，每月投藥，將會持續防治，也呼籲民眾注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法