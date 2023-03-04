竹科實中雙語部 進軍機器人世界賽

竹科實中雙語部學生首獲台灣代表權，將赴美參加VEX世界錦標賽。（記者洪美秀攝）

2023/03/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹科學園區實驗中學雙語部八年級學生參加國中組教育型機器人系列賽事，首次獲得台灣公開賽的全能總冠軍及傑出建構獎雙料大獎，其中一隊更將代表台灣，於四月下旬赴美國參加世界大賽，這是台灣首次有公立學校取得世界大賽參賽權。

由中華資訊與科技教育學會主辦的教育型機器人系列賽事，參與年齡跨及小學到大學，並在全世界六十多個國家有超過兩萬四千支賽隊持續參與，且會每年針對每個賽季推出的工程設計主題，學生需建構一部屬於自己的機器人，並在賽事中與其他賽隊進行合作與競賽。競賽內容考驗學生在科學、科技、工程與數學領域的實力，更包括團隊合作、領導力、溝通能力以及解決問題能力。

實驗中學雙語部學生大多是小學在國外就讀，父母返台後選擇就讀，其中有十四％的家長是在竹科台積電工作。

學生說，在國外念書從小學二年級就接觸機器人操控及程式設計相關課程，此次參賽從組裝、設計到操控都是自行設計討論完成，獲全能總冠軍並代表台灣出賽，一定全力以赴。

竹科實中校長張簡瑞璨表示，學生團隊四月廿七日到廿九日赴美國德州達拉斯參與世界錦標賽，希望再接再厲，為台灣爭取佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法