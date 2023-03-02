竹市棒球場疏失究責 初步十餘人

日前在竹市棒球場外野開挖的洞，積水仍不易消退。（記者蔡彰盛攝）

2023/03/02 05:30

〔記者蔡彰盛、黃靖媗／竹市報導〕新竹市立棒球場被報導土壤級配厚度有問題，且原編列四千萬元排水工程疑似未落實施作；新竹市長高虹安昨表示當時球場預算書有排水項目，但估驗計價明細總表卻沒有，究竟是漏列還是預算遭刪除挪用，仍需調查。此外審計單位已多次去函市府要求究責，初步發現市府行政疏失人員高達十餘人，目前層級最高者為曾任工務處長的內政部政務次長吳堂安，市府若調查完有初步結果會對外公佈。

吳堂安聲明：報導與事實不符

對此，吳堂安今日下午發布聲明指出，他擔任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理。

吳堂安表示，他早已於二○二一年三月離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作，報導指稱其有疏失，顯然與事實不符。

新竹市議會棒球場改善監督小組昨天下午現地會勘，市議員黃美慧與張祖琰分別在球場內撿到鐵釘與超過規格的石頭，日前在外野所採樣挖掘的洞，可見仍有明顯積水、不易消退的情況，小組召集人、議員吳旭豐表示，市府未能將議員們所要的資料提供準備好，希望儘速改進。

市議員劉康彥指出，市府六年前向教育部體育署爭取新建球場的預算，屬經費概算，後續不論是基本設計和細部設計，均提報體育署，且排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除。現任工務處長曾嘉文過去就多次擔任棒球場估驗官，對於細節理應清楚掌握，可直接向高虹安還原當時情況。

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