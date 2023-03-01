為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    （竹市）學區重劃跳票？ 高虹安︰未承諾「短期內」兌現

    高虹安曾簽下學區劃分以就近入學為原則的承諾書。（擷取自新竹媽媽豆哥BeanBean臉書）

    高虹安曾簽下學區劃分以就近入學為原則的承諾書。（擷取自新竹媽媽豆哥BeanBean臉書）

    2023/03/01 05:30

    網友質疑高曾簽下承諾書 學區劃分以就近入學為原則

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處昨天召開學區劃分首場公聽會，出席家長炸鍋提出共同學區、單一學區劃分混亂，及居住事實查核不實和寄戶口嚴重情形，更質疑市府訂總量管制學校的依據，兩小時的公聽會無共識、也無結論。

    首場公聽會 無共識、也無結論

    市長高虹安說，學區重劃須細膩及多方討論，強調從未承諾一年或兩年短期內完成學區重劃，會再開公聽會，並請專家學者協助學區規畫，也會訂落日條款及提配套措施。

    高︰請專家協助規畫 並提配套

    但高虹安「從未承諾短期完成學區劃分」說法卻遭網友新竹媽媽豆哥BeanBean打臉，並公開高曾簽下學區劃分以就近入學為原則的承諾書內容，並貼出高選前承諾任期內就會解決學區劃分問題。

    網友豆哥的貼文也引起網友熱議及回響，有的稱高是選前承諾、選後甩鍋。有的留言：就選上了，要不然要怎樣？導致家長炸鍋開罵議論。

    有家長在公聽會質疑市府實施學校總量管制的依據與原則，並提到關東國小目前一年級十三個班，因校地不足，連小朋友玩遊具都要排隊，市府實施總量管制僅考慮關埔國小，卻讓其他學校的學生數超收且擁擠。

    也有家長質疑共同學區內的居住事實查核很混亂，像部分埔頂里的鄰別未被列為光武與建功的共同學區，但離較遠的龍山里卻被劃入共同學區，導致埔頂里的孩子念不到建功，且建功共同學區內寄戶口情況嚴重，市府僅針對光武國中單一學區的居住事實進行查核。

    有家長認為共同學區的劃分太廣，導致東區學校無法掌握實際可能入學的學生狀況，有的則質疑公聽會效力，僅要家長提供意見、卻不針對現況問題提解方。

    市府表示，會再開公聽會及蒐集各方意見，並請專家協助學區劃分的規劃。

    新竹市府教育處昨天召開學區劃分首場公聽會。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處昨天召開學區劃分首場公聽會。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播