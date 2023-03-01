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    首頁　>　新竹市

    桃竹竹苗通勤月票 竹市規劃500元

    新竹市府推桃竹竹苗生活圈通勤月票，初步規劃以五百元月票為基準。（記者洪美秀攝）

    新竹市府推桃竹竹苗生活圈通勤月票，初步規劃以五百元月票為基準。（記者洪美秀攝）

    2023/03/01 05:30

    今4縣市召開首次籌備會 將討論各類運具、旅次、票價

    〔記者洪美秀、許倬勛、黃美珠、張勳騰／綜合報導〕新竹市府交通處爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，提供民眾通勤優惠，今天邀桃竹竹苗縣市開籌備會，並以每月五百元的通勤月票為例，通勤超出的票價則爭取中央補助或由地方共同分擔，讓四縣市民眾可享優惠跨區使用。

    竹市府交通處表示，今天的籌備會將針對區域內各類公共運輸的運具、旅次、票價、方案進行討論，後續將共同委託規劃公司進行票價與通勤運具的數據分析，研擬對民眾最有利的月票票價與方案。

    擬以竹縣市為核心 桃苗為跨城際

    桃竹竹苗生活圈通勤月票初步採「核心區域公共運輸＋跨城際加價購」方式規劃，以新竹縣、市為核心區域，桃園市與苗栗縣為跨城際加價購。

    竹市交通處以每日上班通勤族公車來回票價卅元計算，一個月上班廿二天每月支出六百六十元，若民眾購買五百元公車月票，可月省一百六十元，其中交通部補助一百廿元，市府將研議擴大到台鐵及公路客運，而中央補助外的部分則由四縣市共同分擔。

    桃市府︰通勤人口 竹竹苗占近三成

    桃園市府交通局統計，桃園市通勤人口中，每日往返雙北約佔七成，往返竹竹苗有近三成，形成首都圈及桃竹竹苗兩大生活圈，通勤月票不能遺漏在湖口工業區、新竹科學園區及竹北地區上班上學的市民，與新竹市府交通處已溝通達成共識，齊力規劃通勤月票、向中央爭取經費，預計通勤月票價格會低於一二○○元，但上路時間暫無時間表。

    竹縣府︰竹竹基本款 也樂見加購型

    新竹縣府交通旅遊處長戴志君說，縣府樂見桃竹竹苗跨域城際運輸有「加購型」的通勤月票誕生，不過縣府考量新竹縣、市是共同生活圈，將主張先跟新竹市府合作且也已達成共識，將共同向行政院爭取推行「基本款」的竹竹單一通勤月票。

    苗栗縣政府工務處長古明弘昨指出，因必須跨縣市與新竹縣、市及台中市合作，牽涉層面甚廣，必須探討運輸工具、搭乘情況及財務狀況，以及達成效果如何等，都必須進一步評估。

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