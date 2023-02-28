竹市府3月起 擴大彈性上下班

新竹市府人事處表示，從三月一日起將實施彈性上下班新制。（記者洪美秀攝）

2023/02/28 05:30

從半小時延長為1小時 週五及週六補班日1.5小時

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府三月一日起擴大彈性上下班，由現行半小時調整為一小時（上午八點到九點、下午五點到六點），星期五及星期六補班日彈性上班時間為一．五小時，從上午七點半到九點，下午四點半到六點，希望透過適度分流，紓解竹市上下班車潮。

府外機關學校由首長調整

市府人事處表示，擴大彈性上下班是在每天上班時數八小時，每週工作總時數四十小時的原則進行調整，但新增各處在上午八點到十二點、下午一點到五點須有人員在勤，讓洽公民眾權益不受影響。

至於府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整，但府外單位如區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員及文化局外場館輪班人員，仍維持原有辦公及服務時間，警察局是否實施還要評估。

市府人事處指出，這項彈性上下班制若員工本人懷孕、重大傷病、身心障礙，或在上班前、後，須接送或照顧國小學童、學齡前嬰幼兒、重大傷病或身心障礙家庭成員需求者，可檢具證明文件提出申請，經審查通過，星期一到星期四的彈性上下班時間比照星期五擴大為一．五小時，期拋磚引玉，鼓勵其他企業主跟進實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法