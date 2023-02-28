廠商解約 新竹兒探館清算重啟招標

投入2.3億元轉型改造的新竹市兒童探索館，因廠商財務不佳與市府解約，開館日仍是未知數。（記者洪美秀攝）

2023/02/28 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕耗資二．三億元轉型改造的新竹市兒童探索館（簡稱兒探館），其前身是前市長許明財所蓋的世博台灣館，過去曾被封為地表最大的捕蚊燈，在前市長林智堅任內轉型為兒童探索館，但改造工程一波多折，去年九月廠商因財務不佳跟市府解約，工程已停擺五個月，何時才能起死回生，仍是未知數。

4月底完成清算 拚年底開工

市府工務處表示，兒探館工程正進行清算作業，預計四月底完成清算，後續會由文化局主導重啟招標作業，希望今年重新招標，力拚年底開工，明年完工。

文化局指出，積極邀標，近期將招標徵選建築師，以銜接後續重新規劃設計，也會安排現勘了解介面銜接、確認工期。

校園辦科普體驗 推廣暖身

文化局說，兒探館的前置作業會先行，包括舉辦科普教育工作坊，邀兒童教育人士討論、交流，為未來科普教育推廣暖身，也會到學校舉辦科普體驗，期待完工後相關體驗課程能同步上線。

由林智堅市府規劃轉型改造的兒童探索館，獲聯發科技五千萬元捐款，後市府又爭取中央經費，共投入二．三億元改造，館舍目標以兒童探索場域及推廣科普教育為主的展覽、課程為主；戶外設有遊戲區，並有共創基地、親子餐廳等設施，是林智堅規畫的「藝文高地」聚落建設之一，結合旁邊的新竹文創館改造與國際展演中心新建工程和竹科X基地，希望打造成公道五路新地標。

但原預定去年暑假開館的兒童探索館，改造工程已完成八成，廠商卻因財務不佳，去年九月與市府解約，工程停擺至今五個月。

議會成立重大工程監督小組

兒探館工程停擺五個月，市議會成立重大工程監督小組，將前往會勘，也會要求市府說明後續期程。又兒童探索館工程停擺，原本世博台灣館的球體已拆除，並改造成漂浮景觀平台，但平台突出的樣貌被戲稱有如沖水馬桶開關或鱷魚嘴，外觀突出加上工程停擺，成為民眾討論話題。

有民代表示，不管是地表最大捕蚊燈，還是鱷魚嘴，市民在意的是何時能啟用，呼籲現任市府趕緊處理後續事宜。

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