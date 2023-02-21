竹竹苗首例 竹市設校園空品維護區

虎林學區劃設為空氣品質維護區，圖為告示牌。（竹市府提供）

2023/02/21 05:30

延平路二段經虎林國中、虎林國小附近 行經車輛須排煙檢驗合格

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市延平路二段經虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路聯外道路，為改善周遭空氣品質，竹市環保局將兩校周遭劃設為空氣品質維護區，為竹竹苗首設。

即起管制大客、大貨、小貨車

環保局強調，採「兩階段、全時段」管制，行經車輛必須取得排煙（氣）檢驗合格，第一階段即日起管制大客車、大貨車及小貨車，第二階段自明年一月起新增管制燃油機車。

明年起新增管制燃油機車

環保局長江盛任表示，空氣污染問題中，以柴油車輛排放黑煙最為人詬病，且柴油車所排放黑煙為細懸浮微粒（PM2.5）污染物的主要來源之一，因此針對空氣品質敏感特定區域，推動空氣品質維護區予以管制。虎林學區校園空品維護區分兩階段進行管制，第一階段即日起自稽查日起一年內，未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格之大客貨車及小貨車，以及第二階段自明年元旦起出廠滿五年以上，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車，全時段禁止進入，藉以減少空氣污染對學童健康的危害。

全時段科技執法 最高罰6萬元

環保局在虎林學區空維區兩端入口設置固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締，違反者依空氣污染防制法規定，處車輛使用人或所有人五百元以上六萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

環保局表示，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證三家「保檢合一」保養廠，提供四期以上大小型柴油車，於完成維修保養後，代驗無負載不透光率排煙檢測，核發自主管理標章，保養廠名單為長源汽車新竹分公司、永豐噴射器公司、中興柴油邦浦企業社。

竹市虎林學區空品維護區兩端入口設置固定式車牌辨識系統。（竹市府提供）

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