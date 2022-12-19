竹市棒球場優化 台日友誼賽獲肯定

新竹市府邀全日本大學軟式野球聯盟、平鎮高中青棒隊、台南青棒隊與竹市成德高中青棒隊進行友誼交流賽，過程順利，球隊皆對球場表示肯定。（記者蔡彰盛攝）

2022/12/19 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立棒球場改善優化完成，經美國職棒大聯盟、中華職棒大聯盟、中職球員工會實地會勘確認成果，皆給予正面肯定，市府近日也特別邀全日本大學軟式野球聯盟、平鎮高中青棒隊、台南青棒隊與竹市成德高中青棒隊進行友誼交流賽，過程順利，各支球隊皆對球場表示肯定。

市府也邀請平鎮高中、台南青棒隊比賽

代理市長陳章賢表示，棒球場歷經四個月、累計召開十九次改善小組會議，現已改善優化完成，陸續邀球員工會、中華職棒大聯盟、美國職棒大聯盟會勘確認改善及優化項目到位，並就細部項目微調提供專業建議，盼提供更優質的場地使用及觀賽品質。

他說，市府近日邀請各地隊伍到訪新竹市，與竹市成德高中青棒隊進行友誼賽，其中全日本大學軟式聯盟代表隊暌違三年來台進行國際親善交流，特別造訪新竹市改善優化後的棒球場，並進行台日青棒交流練習賽。

全日本大學軟式野球聯盟上木卓團長表示，新竹市立棒球場設施完善，很開心來到這裡進行野球練習，帶給球員們很好的回憶，相信球員們都能盡情享受比賽、全力以赴，也希望台日交流除了在棒球以外，在各項文化上都能有所交流。

市府教育處指出，三場友誼交流賽圓滿落幕，前來交流的各支球隊均對棒球場空間、硬體表示肯定。

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