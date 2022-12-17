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    竹市首座低碳建築 建華活動中心明年完工

    新竹市建華市民活動中心工程預計明年四月完工，是竹市首座低碳建築市民活動中心。 （記者洪美秀攝）

    新竹市建華市民活動中心工程預計明年四月完工，是竹市首座低碳建築市民活動中心。 （記者洪美秀攝）

    2022/12/17 05:30

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府投入超過兩千八百萬興建建華市民活動中心，是竹市首座低碳建築市民活動中心，目前施工進度八十一％，預計明年四月完工，代理市長陳章賢昨天視察工程進度，要求施工單位注意工程品質，期待完工後提供里民優質舒適的活動空間。

    陳章賢視察 要求注意施工品質

    市府盤點市轄七十八處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過八億興建或整建廿七處市民活動中心，目前已完成廿二處，尚有五處市民活動中心興建中，未來全市將有八十三處市民活動中心。

    市府也訂定活動中心使用管理辦法，並成立「竹市數位市民平台」提供線上租借服務，藉由制度化管理及租借便利性，增加民眾借用活動中心意願。

    將設社區食堂、展覽空間等

    其中建華市民活動中心是以建華國中校地興建，為一層樓建築、空間八十八坪，以北歐風木造玻璃屋為主，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，也將是學校與 社區可共享的活動中心。

    陳章賢說，建華市民活動中心基地西側鄰近住家，要求施工單位注意與鄰房介面處理及周邊排水的問題。

    此外，與建華國中新校舍銜接地坪鋪面應考量整體美觀，施工時也要避免施工噪音干擾學校教學活動，並要求工程如質如期完成。

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