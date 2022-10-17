沈慧虹︰兒童醫院 就像我的孩子

民進黨新竹市長候選人沈慧虹受邀參與新竹市牙醫師公會幹部訓練，以「領導力」為題分享過去八年經驗。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/17 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨受邀參與新竹市牙醫師公會幹部訓練，以「領導力」為題分享過去八年經驗，談及過去她全力推動新竹市立兒童醫院過程。她說，團隊想方設法克服兒醫沒有土地、BOT議約兩大困難，透過都市計畫變更用地，在午餐會與馬偕溝通討論，如同打通延宕卅年的公道三，「兒醫就像我的孩子」，月底將啟用，照顧更多桃竹苗兒童。

以領導力為題分享經驗 肯定竹市府最團結

沈慧虹表示，從一九九三年奮起湖站長到副市長，一路擔任主管職近卅年，過去八年她更努力、更全面，與同仁一起成長，她說，新竹市政府是最團結的團隊。

沈慧虹分享建設兒童醫院的初衷，過去她看到很多爸媽在孩子生病時特別焦急辛苦，新竹市作為兒童城市，孩子晚上生病求助無門，讓她下定決心要設立兒童醫院，即便許多人不看好，仍堅持完成。

建設兒童城市 與中央、馬偕溝通合作

沈慧虹表示，當時設立兒醫有兩大困難，第一沒有土地，她發揮專業，透過都市計畫變更，並多次帶隊至內政部開會，後經內政部審議通過，整理釋出土地。

第二困難則是BOT案議約過程，沈慧虹表示，感謝馬偕接下這困難的任務，當時雙方利用「午餐會」以大目標為導向溝通，院方希望好好經營，而市府希望不要辜負市民期待，雙方溝通合作完成新竹市馬偕兒童醫院這個「孩子」。

守護兒童權利 爭取婦產科進兒童醫院

「兒童醫院就是要以兒童權益為主！」沈慧虹談及議約過程，不僅要懂專業知識，更重要是以「兒童」權利為主，她舉例，當時爭取增設婦產科進兒童醫院，是考量甫出生嬰幼兒若有狀況，可直接看診避免「轉院時間差」，因此她全力爭取增設婦產科成功。

除了兒童醫院，沈慧虹也談及打通公道三經過，她帶著同仁一家一戶拜訪，經歷被趕出門、吹晚風，仍不放棄，積極溝通。

「一個人走得快，但一群人走得遠。」沈慧虹強調，她會親自監工公共工程，帶著同仁以行動做出表率，親力親為是建立團隊的關鍵，作為主管更要成為同仁的擋箭牌，負責任、做決定、不切割、不推諉，「傾聽、合作、和同仁一起成長」就是沈慧虹的領導方式。

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