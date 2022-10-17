竹市之爭》沈推新文宣 高演講拉票 林有侯相助

民進黨新竹市長候選人沈慧虹推出「超級城市攻略」文宣。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/17 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長選戰倒數四十天，民進黨候選人沈慧虹昨天推出「超級城市攻略」摺頁，要讓市民了解她的市政擘畫；民眾黨候選人高虹安昨前往七師聯誼會演講拉票；國民黨候選人林耕仁則找來新北市長侯友宜站台助選。

沈慧虹的「超級城市攻略」摺頁，已透過家戶投遞方式送到市民家中，摺頁列出「超級城市六大願景」精華，從與孩子們息息相關的「未來教育」系列，包含雙語課程、營養午餐、新校園運動二．○版，到每位市民每天的交通議題「先進軌道」政策，還有幸福加倍社福政策、宜居生活、科技首都、舊城再起六大面向。沈表示，希望用最具體、最有料的攻略整理，讓市民第一時間了解她的市政擘畫與構思，盼選戰回歸正向選舉，「指南加攻略，新竹未來打通關」。

新竹市七師聯誼會昨舉辦教育訓練，邀請民眾黨新竹市長候選人高虹安發表演說。高分享如何從工程師轉戰政壇的過程，並且在首個會期就獲得全院一一三個立委的公民評鑑問政最高分，之後每個會期都被評鑑為優秀立委。

高虹安也談論起她對新竹市未來的擘畫，包括會努力將智慧教室帶進教育現場，搭配國際雙語教育政策。另外更提到新竹市污水下水道接管率僅十九．八％，遠低全國平均的四十％，未來入主市府將全力改善，並會積極努力推動大新竹共同治理平台。

侯友宜昨天則到新竹市竹蓮寺為林耕仁助選。侯肯定林有豐富的市政推動與地方服務經驗，兩人一路走來心中只有一件事，就是一步一腳印為市民做事情。侯強調，「會做事的人，聲量不用大」，侯肯定林提出弱勢照顧、公托、托老、東門市場重生等政策，拜託市民支持林耕仁持續為新竹市打拚。

侯友宜表示，林耕仁是做工的人，和菜市場出身的他一樣來自基層，林後來創立公司，做到為台積電等科技業做無塵室的清潔維管，之後連任六屆議員，這樣一步一腳印的態度，讓侯表示「一定要以奉獻土地的精神，與林耕仁站在一起」。

民眾黨候選人高虹安表示，將努力推動大新竹共同治理平台。（高虹安競總提供）

新北市長侯友宜（中）到新竹市竹蓮寺，為國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）助選，右為議長許修睿。（記者蔡彰盛攝）

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