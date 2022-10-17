為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市之爭》沈推新文宣 高演講拉票 林有侯相助

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹推出「超級城市攻略」文宣。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹推出「超級城市攻略」文宣。（記者蔡彰盛攝）

    2022/10/17 05:30

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長選戰倒數四十天，民進黨候選人沈慧虹昨天推出「超級城市攻略」摺頁，要讓市民了解她的市政擘畫；民眾黨候選人高虹安昨前往七師聯誼會演講拉票；國民黨候選人林耕仁則找來新北市長侯友宜站台助選。

    沈慧虹的「超級城市攻略」摺頁，已透過家戶投遞方式送到市民家中，摺頁列出「超級城市六大願景」精華，從與孩子們息息相關的「未來教育」系列，包含雙語課程、營養午餐、新校園運動二．○版，到每位市民每天的交通議題「先進軌道」政策，還有幸福加倍社福政策、宜居生活、科技首都、舊城再起六大面向。沈表示，希望用最具體、最有料的攻略整理，讓市民第一時間了解她的市政擘畫與構思，盼選戰回歸正向選舉，「指南加攻略，新竹未來打通關」。

    新竹市七師聯誼會昨舉辦教育訓練，邀請民眾黨新竹市長候選人高虹安發表演說。高分享如何從工程師轉戰政壇的過程，並且在首個會期就獲得全院一一三個立委的公民評鑑問政最高分，之後每個會期都被評鑑為優秀立委。

    高虹安也談論起她對新竹市未來的擘畫，包括會努力將智慧教室帶進教育現場，搭配國際雙語教育政策。另外更提到新竹市污水下水道接管率僅十九．八％，遠低全國平均的四十％，未來入主市府將全力改善，並會積極努力推動大新竹共同治理平台。

    侯友宜昨天則到新竹市竹蓮寺為林耕仁助選。侯肯定林有豐富的市政推動與地方服務經驗，兩人一路走來心中只有一件事，就是一步一腳印為市民做事情。侯強調，「會做事的人，聲量不用大」，侯肯定林提出弱勢照顧、公托、托老、東門市場重生等政策，拜託市民支持林耕仁持續為新竹市打拚。

    侯友宜表示，林耕仁是做工的人，和菜市場出身的他一樣來自基層，林後來創立公司，做到為台積電等科技業做無塵室的清潔維管，之後連任六屆議員，這樣一步一腳印的態度，讓侯表示「一定要以奉獻土地的精神，與林耕仁站在一起」。

    民眾黨候選人高虹安表示，將努力推動大新竹共同治理平台。（高虹安競總提供）

    民眾黨候選人高虹安表示，將努力推動大新竹共同治理平台。（高虹安競總提供）

    新北市長侯友宜（中）到新竹市竹蓮寺，為國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）助選，右為議長許修睿。（記者蔡彰盛攝）

    新北市長侯友宜（中）到新竹市竹蓮寺，為國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）助選，右為議長許修睿。（記者蔡彰盛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本報民調》沈：感謝市民越來越肯定市府
    2022/10/17 05:30

    本報民調》沈：感謝市民越來越肯定市府
    本報民調》高學歷較挺高 中高年較支持沈
    2022/10/17 05:30

    本報民調》高學歷較挺高 中高年較支持沈

    高市財政局菸酒法令宣導小隊再次出動囉
    新竹市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播