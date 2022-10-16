旗艦型政策發表會》沈慧虹六大願景 要延續竹市光榮

新竹市長候選人沈慧虹昨舉辦「旗艦型政策發表會」，前市長林智堅與立院黨團總召柯建銘出席站台。（記者洪美秀攝）

2022/10/16 05:30

邁向超級城市 超越林智堅

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨天舉辦「旗艦型政策發表會」，以「超級城市六大願景」為主軸，由交通專家、醫師、客家文化等專家學者齊聚一堂，沈慧虹說，她已做足準備，將帶領市民延續新竹城市光榮感。過去七年多，竹市已成為台灣公共建設典範，未來她將在幸福城市的基礎上，超越林智堅，讓竹市邁向超級城市。

六大願景中的「先進軌道」，沈慧虹說，她推出「交通一二三四五」政見，要打通客雅大道向東延伸、推動輕軌紅綠線、五楊高架向南延伸，並與國網中心、陽明交大合作，透過CCTV影像，追蹤車輛數與軌跡，轉變為數據資料，搭配交通情境模擬，改善交通。

推竹科X2.0 都計擴增用地

在「科技首都」願景，沈慧虹說，竹科掌握關鍵的半導體技術，未來將推動「竹科X2.0」，透過都市計畫擴增用地，為未來卅年的城市發展創造新腹地，爭取國家太空中心擴建續留竹市。

「舊城再起」願景部分，沈慧虹說，未來將透過「東門町造市計畫」，重新改造中正台成為舊城再起的起點，並推出「青年勇氣金」，補助青創業者生活費。

「宜居生活」願景，沈慧虹說，將透過輕軌、步行方式穿越城市，規劃東區大學城、北區客雅溪大公園、香山生活聚落等三區綠帶，打造宜居幸福新竹。

「幸福加倍」願景推出公托、臨托、親子館數量加倍、試辦夜間臨托服務，並讓早療、身障照護量能加倍，推動敬老愛心卡點數加倍，讓新竹長輩健康生活。

「未來教育」願景，延續校舍翻新、修建風雨球場及通學步道，並提出「關埔中小學再+1」，推動免費營養午餐每餐加十元政策；並推動英語多領域學習、發展STEAM、AI等特色課程。

沈慧虹說，現在是新竹從幸福城市邁向超級城市關鍵時刻，將透過六大發展願景，帶領市民延續新竹光榮。

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