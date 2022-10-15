《交通議題 雙虹交鋒》沈慧虹曝高虹安沒行政經驗

民眾黨候選人高虹安批評新竹市過去七年多交通未改善，民進黨新竹市長候選人沈慧虹（前）說，一聽高的說法就知道她沒行政經驗。（記者洪美秀攝）

2022/10/15 05:30

高指過去7年多未改善 沈︰建設需累積 不是一蹴可幾

〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨天到金山寺參香，媒體問及民眾黨的候選人高虹安批評過去七年多未改善交通，沈慧虹說，一聽高的說法就知道她沒行政經驗，建設需累積，不是一蹴可幾，高虹安僅用政見牆上一百七十字交通政策，幻想改善新竹交通，借用高虹安老闆柯文哲的話送還她：「廿多年造成的問題，不要幻想一下子解決」。

沈︰完成多項建設 政策經專業評估

沈慧虹說，城市的建設與改善都需要時間累積，過去和市政團隊七年多來做好市政工作，完成公道三打通、寶山路調撥車道、光復路時制重整、經國橋智慧交通、新建香山三姓橋路、打通台六八南寮大道，這些建設都在市民生活裡，也因知道市民需要更多改善，她與團隊從沒有放棄，並提出交通一二三四五政策，都是經過專業評估、且具體可行的方案。

沈慧虹表示，高候選人過去八年從未在新竹生活，參選市長就忽視竹市的改變、忽略市府團隊努力、不斷否定新竹的改變，幻想用政見牆上僅一百七十字的交通政策，就要改善新竹交通，專業政見是需要評估可行性，更要做好功課，不能喊喊口號。

沈慧虹也想問身為內湖人的高虹安，台北內湖同樣因產業發展導致交通壅塞，以她的體感而言，覺得內湖交通有改善嗎？

針對近期網友跟上「#新竹改變大聲說」的臉書貼文，聲援新竹媽媽，沈慧虹也說，感謝新竹媽媽與網友們不畏網路霸凌，勇敢說出新竹改變，串連彼此的力量打破沉默螺旋，讓新竹選戰回歸正向選舉，她說，紛擾會過去，但建設會留下，不要因一場選舉，抹滅過去七年多來市府團隊的努力。

高︰7成以上市民對新竹交通不滿意

對此，高虹安回應，沈慧虹作為號稱交通專業的前副市長，過去七年半新竹交通問題毫無起色，只有惡化，七成以上市民對新竹交通的不滿意度擺在眼前，沈慧虹卻不知反省，令人大開眼界。

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