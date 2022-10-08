為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    攜手防疫 沈慧虹感謝藥師堅守崗位

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天成立「藥師後援會」，新竹市藥師公會理事長柯廷佳與現場近四十名藥師、藥劑生一同出席熱情相挺。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天成立「藥師後援會」，新竹市藥師公會理事長柯廷佳與現場近四十名藥師、藥劑生一同出席熱情相挺。（記者洪美秀攝）

    2022/10/08 05:30

    藥師後援會成立 沈肯定藥師協助政府處理口罩、快篩和送藥到宅 安撫民眾的心

    〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天成立「藥師後援會」，新竹市藥師公會理事長柯廷佳與現場近四十名藥師、藥劑生一同出席相挺。沈慧虹說，疫情期間首要感謝的就是無怨無悔、防疫最前線的藥師們，他們堅守崗位協助將口罩等物資分配到民眾手中。

    沈慧虹說，感謝藥師、藥劑生在疫情期間，站在防疫最前線，協助政府推動口罩實名制、快篩試劑和送藥到宅，包含單雙號宣導、維持現場秩序，都是藥師在第一線安排調度，還要安撫民眾焦慮的心情，在辛苦繁重的工作中，依然勇敢、無私。

    藥師肯定 沈居中聯繫抗疫

    柯廷佳表示，新竹市幅員小而美，藥師們疫情期間承擔重責，市府、衛生局與藥師合作無間。尤其沈慧虹當時任副市長，負責與藥師開會、聯繫，處理口罩、快篩、疫苗的事情，大家都很有默契。

    柯廷佳說，口罩實名制時，市府組成「口罩新竹隊」，協助藥師分裝再派送到每個藥局，減輕藥師工作量。藥師在疫情期間第一線面對民眾，風險高，沈慧虹居中聯繫，協調藥師公會造冊、打疫苗，讓藥師安心照顧市民，這些用心都看得見。

    沈慧虹說，過去新竹市停滯不前，八年前林智堅上任市長，跟她一起打拚，把「市民優先、建設優先」作為藥方，推動公道三通車、兒童醫院、新建學校、引進優質藝文活動，找回城市的光榮感。新竹市正在強壯，正要起飛，不能停下來。

    蘇貞昌明到新竹助陣宣講

    沈慧虹昨天在中央市場掃街拜票時，提到下週六將舉辦「旗艦型政見發表會」，用專業與經驗提出完整城市藍圖，邀請民眾參與。

    她強調，民進黨是會做事團隊，總統蔡英文、副總統賴清德先前都來新竹輔選她，九日行政院長蘇貞昌也會來到新竹宣講政績，後續也會邀基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安來新竹，從台灣頭到台灣尾，一起挺新竹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新竹市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播