攜手防疫 沈慧虹感謝藥師堅守崗位

民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天成立「藥師後援會」，新竹市藥師公會理事長柯廷佳與現場近四十名藥師、藥劑生一同出席熱情相挺。（記者洪美秀攝）

2022/10/08 05:30

藥師後援會成立 沈肯定藥師協助政府處理口罩、快篩和送藥到宅 安撫民眾的心

〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天成立「藥師後援會」，新竹市藥師公會理事長柯廷佳與現場近四十名藥師、藥劑生一同出席相挺。沈慧虹說，疫情期間首要感謝的就是無怨無悔、防疫最前線的藥師們，他們堅守崗位協助將口罩等物資分配到民眾手中。

沈慧虹說，感謝藥師、藥劑生在疫情期間，站在防疫最前線，協助政府推動口罩實名制、快篩試劑和送藥到宅，包含單雙號宣導、維持現場秩序，都是藥師在第一線安排調度，還要安撫民眾焦慮的心情，在辛苦繁重的工作中，依然勇敢、無私。

藥師肯定 沈居中聯繫抗疫

柯廷佳表示，新竹市幅員小而美，藥師們疫情期間承擔重責，市府、衛生局與藥師合作無間。尤其沈慧虹當時任副市長，負責與藥師開會、聯繫，處理口罩、快篩、疫苗的事情，大家都很有默契。

柯廷佳說，口罩實名制時，市府組成「口罩新竹隊」，協助藥師分裝再派送到每個藥局，減輕藥師工作量。藥師在疫情期間第一線面對民眾，風險高，沈慧虹居中聯繫，協調藥師公會造冊、打疫苗，讓藥師安心照顧市民，這些用心都看得見。

沈慧虹說，過去新竹市停滯不前，八年前林智堅上任市長，跟她一起打拚，把「市民優先、建設優先」作為藥方，推動公道三通車、兒童醫院、新建學校、引進優質藝文活動，找回城市的光榮感。新竹市正在強壯，正要起飛，不能停下來。

蘇貞昌明到新竹助陣宣講

沈慧虹昨天在中央市場掃街拜票時，提到下週六將舉辦「旗艦型政見發表會」，用專業與經驗提出完整城市藍圖，邀請民眾參與。

她強調，民進黨是會做事團隊，總統蔡英文、副總統賴清德先前都來新竹輔選她，九日行政院長蘇貞昌也會來到新竹宣講政績，後續也會邀基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安來新竹，從台灣頭到台灣尾，一起挺新竹。

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