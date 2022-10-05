自由日日shoot》黃珊珊：柯文哲讚沈慧虹是優秀事務官

台北市長柯文哲昨坦言，去年初曾向沈慧虹提議「我們這邊有缺，妳可以來啊。」（記者鄭名翔攝）

2022/10/05 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹遭爆向台北市長柯文哲「求官」，前天發文澄清是被柯文哲「挖角」；對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨表示，當時柯、沈會面多在討論新竹人事物，但因柯肯定沈為優秀事務官，因此自己於今年三月致電沈，提及台北市府尚有十二職等參事職缺一事。黃珊珊更刻意強調，自己支持民眾黨新竹市長參選人高虹安，要求民進黨勿藉此挑撥。

美麗島電子報董事長吳子嘉指控沈慧虹曾向柯文哲求官，沈提告吳誹謗及違反選罷法。黃珊珊與柯文哲昨出席松山慈祐宮活動，均被問及此事，柯坦承曾向沈提議「我們這邊有缺，妳可以來啊。」

黃珊珊表示，去年初同柯文哲與沈慧虹會面時，柯沈兩人都在討論新竹人事物，「我其實聽不太懂」，只是坐旁相陪而已，但柯讚許沈為優秀事務官，因此自己今年三月再致電沈慧虹，提起北市府尚有十二職等參事職缺，但未具體討論要做什麼。

黃珊珊強調，與沈慧虹是多年好友，但此次選舉自己支持高虹安、也希望新竹市民支持高，批民進黨藉此刻意炒作，挑撥好友之間也無需以此方式分化、扭曲互相善意，更不應存在任何政治操作。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨表示，今年三月致電沈慧虹是因柯文哲市長肯定她為優秀事務官，並提及台北市政府尚有十二職等參事缺，但未討論具體內容。圖為黃珊珊昨與柯文哲一同出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」活動。（記者張嘉明攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法