沈慧虹獸醫師後援會成立 蘇巧慧力挺

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）與立委蘇巧慧（右）合體，參訪動物保護教育園區。（記者蔡彰盛攝）

2022/10/05 05:30

沈談過去八年改造市立動物園、建動保教育園區 成為友善動物的城市 未來將讓光榮再續

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨成立獸醫師後援會，長期致力於動保政策、獸醫師制度改善的立法委員蘇巧慧也共同出席，現場超過卅名獸醫師到場為沈慧虹加油打氣，沈慧虹表示，在獸醫師協助下，新竹市過去八年改造全新的新竹市立動物園，也重新整理新竹左岸的狗狗公園、新建動物保護教育園區，感謝市民、獸醫師、市府團隊合作努力，讓新竹市成為友善動物的城市，未來她將延續經驗，讓新竹光榮再續。

蘇巧慧讚沈慧虹 讓新竹變大亮點

蘇巧慧說，八年來每項道路建設、大車站計畫，這些都讓新竹人更光榮，而這些都不是林智堅一個人就能做到，需要沈慧虹這樣專業的文官、貢獻專長，一起讓新竹改變、讓新竹變大亮點，看到新竹市這幾年的改變，讓她非常羨慕。蘇巧慧說，過去八年，沈慧虹參與每項建設，現在要扛起擔子，延續新竹市的市政與光榮，希望大家要讓沈慧虹當選，延續新竹的感動。

和獸醫師合作 讓小孩、動物開心

沈慧虹表示，新竹是幸福城市，一座幸福城市的指標，就是小孩和動物，能夠讓孩子和動物露出笑容，安心生活的城市，才是幸福城市。過去八年，在獸醫師的協助下，新竹市的動物和小孩都變得更快樂，市府團隊和獸醫師共同合作，改造全新的新竹動物園，棲地變成兩倍大，動物更快樂、伙食更豐富，也重新整理新竹左岸的狗狗公園、新建動物保護教育園區，這些沒有獸醫師的專業都做不到。

沈慧虹說，不只如此，過去八年是新竹市翻轉最大、史上最多建設的黃金期，她帶著市府團隊，一起完成公道三通車、兒童醫院新建、關埔國小、華德福實驗學校、翻轉南寮漁港等建設，甚至連人行步道都大大整理，讓行人和毛小孩可以一起優雅地在人行道上散步。

沈︰幸福不是口號 是具體政策

沈慧虹說，自己投入選舉後，已經舉辦超過五十場市政願景說明會、廿場政見發表會，市長參選人中只有她每個禮拜都舉辦政見發表會，她要用行動告訴市民，幸福不是口號，而是具體的一項項政策，而昨天公布的最新民調，也證明市民希望的是會做事、有經驗，而不是只會抹黑造謠的市長，請大家最後五十多天繼續支持沈慧虹，讓她延續新竹光榮。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹成立獸醫師後援會。（記者蔡彰盛攝）

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