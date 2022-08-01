傾聽在地漁民心聲 沈慧虹：打造海山漁港觀光新亮點

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）獲得在地漁民力挺。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/01 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨前往海山漁港，傾聽香山在地漁民心聲。她承諾未來如果擔任市長，除了積極推動海山漁港成為觀光新亮點，也一定會定期執行漁港清淤，讓漁民享有更好的作業環境。此外，新竹市政府宣布建設「海山漁港漁產直銷站」，沈慧虹主張直銷站使用應優先保障在地漁民權益，並結合那魯灣文化聚落，擴大觀光資源，讓海山漁港成為十七公里海岸線最生猛的新亮點。

承諾定期執行清淤工程

沈慧虹表示，海山漁港是新竹市唯二的漁港，也是西台灣最具特色的定置漁業基地，以被動、捕活魚的方式，讓幼魚、保育類魚種得以被篩選掉，友善海洋，與海洋共生，應擦亮海山漁港招牌。沈慧虹前往海山漁港了解定置漁場業者與在地漁民心聲，承諾當選市長後，會重視並定期執行漁港清淤工程，努力提供漁民更好的作業環境，讓航道不被海砂阻擋，漁民安全出海返航。

推動漁港漁產直銷站

「照顧在地漁民最重要！」沈慧虹指出，為了照顧在地漁民與周邊那魯灣部落生計，市府已宣布推動「海山漁港漁產直銷站」，不只有漁業零售攤位，還有食魚教育、定置漁業解說教室，她也主張直銷站使用應優先保障在地漁民權益，並與周邊那魯灣公園、部落互相加成帶動，擴大觀光資源，吸引更多遊客。

結合那魯灣文化聚落

沈慧虹說，那魯灣聚落是西部海岸唯一原住民海洋部落，也是竹市最大原民聚落，過去市政府透過整理那魯灣廣場、公園與周邊環境，讓更多人發現那魯灣的美，未來可以結合海山漁港直銷站，協助打造原民市集、在地餐桌，與部落共同開發特色商品。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹前往海山漁港傾聽在地漁民心聲。 （記者蔡彰盛攝）

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