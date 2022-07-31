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    首頁　>　新竹市

    沈慧虹提「青創勇氣金」助每月兩萬

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左三）提出舊城復興三大計畫，要透過政策落實，讓人潮重回舊城。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左三）提出舊城復興三大計畫，要透過政策落實，讓人潮重回舊城。（記者洪美秀攝）

    2022/07/31 05:30

    〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹，昨天參訪舊城區的青創店家「早點出發」貝果專賣店，肯定店老闆童勇龍創業的勇氣，並宣布未來當選市長，會提出「青創勇氣金」政策，每年補助一百名四十歲以下創業青年，以每月最低生活費一．五倍，約兩萬多元。

    沈慧虹說，她要做最大的靠山，讓青年願意返鄉，就交給她幫忙在新竹「安居樂業」、創造無限的可能，帶動舊城區再起。

    推動東門町造市、街區特色風貌計畫

    沈慧虹表示，她之前宣布推動「東門町造市計畫」，再提出「街區特色風貌計畫」，並舉辦大成街客廳會，與舊城區的青年店家討論青年創業議題。她強調，活絡舊城區是政府、店家、在地青年一致的目標，也是共同願景，會盡最大努力，提出可落實的政策，達到舊城再生。

    沈慧虹說，她的青年創業與舊城再起政策，以三大核心計畫為主，整合舊城商圈、打造街區特色風貌、補助青創勇氣金，從店面、街廓到創業家，全方位提升青年創業，她已拜會商家，有信心把人潮、商業活力帶回舊城區。

    「東門町造市計畫」的目標包括改造中正台商圈，串連美學館、建國公園與民眾活動中心；「街區特色風貌計畫」則是每年補助舊城區特定街廓店家最高五十萬元裝潢費用，與店家共同訂定立面、招牌與騎樓規範，打造專屬特色，吸引人潮。

    國民黨新竹市長參選人林耕仁，昨天到基層拜票，參加福德宮普度法會、綠水里跳蚤市場及「竹寶寶大冒險」等公益親子活動。

    民眾黨新竹市長參選人高虹安，昨天參加民眾黨婦女委員會舉辦的活動時表示，女性有溫柔特質，也能很果斷，未來希望能提高女性參政比例，鼓勵婦女勇敢說「我願意」。

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