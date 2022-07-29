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    竹市棒球場履勘改善 拍板4方向

    新竹市代理市長陳章賢（中）昨天邀中華職棒大聯盟和味全龍領隊丁仲緯（左）、球員工會和承包商到球場現勘。（記者洪美秀攝）

    新竹市代理市長陳章賢（中）昨天邀中華職棒大聯盟和味全龍領隊丁仲緯（左）、球員工會和承包商到球場現勘。（記者洪美秀攝）

    2022/07/29 05:30

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市棒球場場地改善小組，昨天邀集中華職棒大聯盟、龍來球場公司、味全龍球團、球員工會等代表與新竹市棒球委員會總幹事阮瀚逸，赴球場現勘後開會，拍板四大改善方向，包含打擊視覺區拉高擴大並加深顏色、草皮平整度調整與補水養護、外野牛棚雨遮設置、施作永久固定式轉播平台。

    代理市長陳章賢表示，市府會持續諮詢專業意見進行改善，在棒球場改善好之前，絕不會辦任何一場比賽，未來市府也會定期公布改善進度與成果。

    陳章賢說，考量中外野全壘打牆外灰白色建築物影響打者視線，打擊視覺區再拉高擴大、顏色加深，預計向上延伸至八．八公尺，同步重漆外野座位區、本壘板後方座位、防撞墊顏色，以降低打者、捕手視覺誤差。

    對內外野草皮區，透過補細沙調整草皮平整度，另因草皮含水量嚴重不足，提升噴灌水壓加強補水量、增加澆灌頻率，並採用消防栓口徑的水管手動噴灌，完整補足交界縫與風阻死角區域，維持草皮濕潤避免枯黃；有關草皮灑水頭外露，將降低○．五公分並以人工草皮鋪蓋，避免球員踩到受傷。

    此外，外野牛棚上方增設固定式遮雨棚，預計設置靠觀眾席側，有效遮擋午後陽光及雨水，外野球迷觀賞場內比賽視野也不受影響；另擺設高板凳，提供給投、捕手及待命選手觀看比賽情形，已請設計單位提供3D模擬圖確認後施作。

    另有關球迷和體育主播所關心的轉播區，已選定最適合轉播的七個位置，施作永久固定式攝影平台。

    陳章賢說，市府會每週召開一次改善小組會議、每天召開施工檢討會議，持續做好相關改善，讓新竹市立棒球場更好。

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