竹市、竹科合作 沈慧虹：最棒組合

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左四）昨天受邀出席新竹科學園區管理局布達典禮暨揭牌儀式。（記者洪美秀攝）

2022/07/29 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕科技部改制為國家科學及技術委員會，所屬科管局昨天揭牌，民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天受邀出席揭牌儀式。沈慧虹說，新竹市政府與科管局長期密切合作，攜手推動竹科X基地，相信未來讓熟悉相關業務的人繼續合作，無須中斷再摸索，對新竹市、園區來說都是最棒的組合。

過去共同推出竹科X基地計畫

沈慧虹說，過去市府和科管局互動十分密切，共同推出竹科X基地計畫，市府也在疫情與缺水期間，協助開設竹科篩檢站、鑿井取水、興建海淡廠等，未來應由熟悉的人繼續合作，一起守護這座護國神山。

國科會副主委陳宗權說，科管局未來將加強四大任務，包含：跨部會整合、加強基礎研究、科學園區創新與轉型、強化人文社會在科技領域的挹注。

此外，針對媒體發布的新竹市長民調結果，沈慧虹說，她會持續端出政策牛肉、勤跑基層，面對面聽取市民意見，並轉化為建設新竹市的政見，爭取最大的支持。

林耕仁街口拜票 高虹安解隔離

國民黨新竹市長參選人林耕仁昨天在街口拜票，他表示，新竹棒球場未完成驗收就開打，導致職棒選手受傷，已委由律師代替他發函給富邦悍將及味全龍球團，表達可協助球團及球員對市府提出國家賠償的聲請。

上週確診的民眾黨新竹市長參選人高虹安，已解除居家隔離，針對媒體公布民調結果，她感謝市民的肯定，會持續爭取支持。

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