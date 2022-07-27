陪長輩繪畫 沈慧虹：支持樂齡學習課程

沈慧虹（左二）前往民富社區當一日美術班學生，陪長輩創作。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/27 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨前往民富社區銀髮繪畫班，在社區發展協會理事長陳郭玉秀及老師陳信偉陪同下，當「一日美術班學生」，握著蠟筆陪長輩創作，在場資深學姊說，市長選舉要「姊妹挺姊妹，讓專業的沈慧虹來」。

沈慧虹表示，民富繪畫班已經成立六年多，是社區長輩彼此作伴的重要據點，長輩細膩的創作和敏銳的觀察力，讓她感到非常驚喜，沈慧虹強調，未來擔任市長一定會持續大力推動長輩樂齡課程，讓長輩「越活越開心、越活越年輕」，讓在外打拚的年輕人無後顧之憂。

當一日美術班學生

沈慧虹指出，新竹市不僅是幸福兒童城市，也要為長輩規劃生活，讓他們能活到老學到老。一名陳奶奶說，社區繪畫課是她們生活快樂的泉源，雖然退休卻比年輕時更充實，非常感謝新竹市政府與老師，支持社區舉辦終身學習課程。

繪畫班老師陳信偉表示，繪畫創作不僅能培養長輩興趣，還能增加長者與家人間的話題，促進家庭關係。民富社區繪畫班成立六年多，平均年齡八十六歲，最高齡學員為九十六歲，是社區非常熱門的課程。新竹市議員劉康彥、陳建名皆出席民富社區繪畫班活動，陪伴長輩一起上課，以行動支持高齡多元學習。

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