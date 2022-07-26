出席成年禮 沈慧虹挺公民權下修18歲

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）出席竹蓮寺「七夕成年禮」活動。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/26 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨出席竹蓮寺「七夕成年禮」活動，與竹蓮寺主委許修睿共同見證「輭轎腳」、「脫絭」等成年禮儀式，祝福新竹市青少年「轉大人」歡喜做十六歲。沈慧虹表示，古時候十六歲就是成人，就可以替自己做決定，呼籲年底九合一不只要支持沈慧虹，也要支持「公民權下修十八歲」，讓滿十八歲的年輕人，一起決定城市、國家的未來。

竹蓮寺成年禮 舉辦20年

沈慧虹表示，竹蓮寺每年都會舉辦「七夕成年禮」儀式，滿十六歲的年輕人在農曆七月七號都會來竹蓮寺「作十六歲」，透過「輭轎腳」、「脫絭」儀式，代表自己長大成人，為自己做決定。

沈慧虹也說，今年十一月廿六日投票日，不只是決定縣市首長與議員、里長的重要選舉，更是「公民權下修十八歲」修憲案的公民複決投票，這是台灣首次修憲案交付公民複決，希望新竹人共同支持十八歲公民權修憲公民複決，走進投票所、創造歷史，給年輕人機會，一起決定台灣的未來。

許修睿表示，今年是成年禮舉辦二十年的日子，竹蓮寺是北部唯一舉辦成年禮古禮的寺廟，規模每年持續擴大，成年禮的意義在於要讓年輕人體認到作為成人的意義與責任，並對家人、朋友、社會負責，也希望讓更多人認識信仰、廟宇等傳統文化。未來並希望持續推動將農曆七月擴大為「新竹神話月」，讓傳統文化綿延流長，對此沈慧虹也頻頻點頭同意。

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