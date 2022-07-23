蔡英文讚沈慧虹專業 竹市持續長紅

總統蔡英文（前排左二）昨天與民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前排左四）合體到普天宮參拜，蔡英文讚許沈慧虹是專業建設推手。（記者洪美秀攝）

2022/07/23 05:30

齊赴普天宮參拜 蔡呼籲讓沈接棒 推動大新竹輕軌及大車站計畫

〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文昨天與民進黨新竹市長參選人沈慧虹等人，到古奇峰的普天宮參拜，祈求關聖帝君保佑市民平安。蔡英文讚許沈慧虹有執行力及專業度，一定能讓新竹市持續建設、發展；沈慧虹說，新竹市的幸福建設要一棒接一棒傳承下去。

昨天是沈慧虹首次以市長參選人身分與總統蔡英文在新竹市同台參加活動，蔡英文表示，前市長林智堅積極翻轉新竹市，這幾年發展非常快，每次她來都覺得驚艷，希望關聖帝君持續守護新竹市不斷進步、前進。她說，林智堅帶領的團隊中，前副市長沈慧虹是重要助手，她請市民繼續支持，讓新竹市在沈慧虹的帶領下建設不中斷、持續長紅。

蔡英文說，竹科的發展帶來人口及交通的成長，過去市府已改善竹科的交通相當多，而沈慧虹的專業是交通，讓沈慧虹來接手，推動大新竹輕軌及大車站計畫，一定會讓新竹的交通更暢通，也只有讓專業的人來，才能繼續帶領新竹市的發展。

肯定沈爭取預算 專業建設推手

蔡英文說，過去新竹市的改變，印證沈慧虹不只是公務員，更是會積極向中央爭取預算的專業建設推手，新竹市是台灣重要科技、經濟城市，未來園區發展、交通問題、社福政策都需要交給沈慧虹及新竹團隊繼續做下去。

林耕仁︰打造東前街黃金一條街

國民黨新竹市長參選人林耕仁，昨天針對沈慧虹提出的舊城東門町造市計畫說，民進黨執政後放任舊城區衰退沒落，是市民七年多來的痛，如今因選舉才拋出造市計畫？未來他若當選，會保留原有特色，再導入新的元素，打造東前街黃金一條街名號，重振舊城區風華，帶來人潮與錢潮。

民眾黨新竹市長參選人高虹安確診，昨天採視訊方式，與新竹市補教與幼教業者指出，校園疫情紓困與防疫標準和指揮中心大方向矛盾，呼籲中央訂出標準外，也應提供紓困措施，減緩對業者的衝擊。

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