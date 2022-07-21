竹市動物園 第300萬遊客誕生

新竹市動物園第300萬人次誕生！家住竹北市的陳爸爸帶著全家遊園成幸運兒，可獲免費一年遊園等好康。（記者洪美秀攝）

2022/07/21 05:30

幸運兒來自竹北一家人 可享1年無限次免費入園及多重優惠

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立動物園第三百萬人次入園遊客誕生！市府表示，來自新竹縣竹北市的陳先生，十九日帶太太、女兒到動物園遊園，成為第三百萬入園幸運兒，園方除贈送陳先生及家人、前後九位民眾動物認養卡，可享一年無限次免費入園，另享動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠。陳先生得知自己成為幸運兒又驚又喜，動物園八月六日也會辦同樂會，邀請市民參與。

陳先生說，自己從小在新竹長大，小時候就曾到訪動物園，見證改建前後變化，改建後更是經常造訪，認為空間變得更寬闊、舒適。

全台原址現存最老動物園

動物園長楊礎遠表示，市立動物園今年八十六歲，是全台原址現存最老的動物園，創立於一九三六年，陪伴三、四代新竹人成長。二○一七年啟動動物園再生計畫，二○一九年底重新開園後，成為外縣市遊客至新竹必訪景點之一，單月入園人數達近四十萬人。

但去年受疫情衝擊，曾休園達兩個月，累積入園人數成長不如預期。終於在今年七月迎來第三百萬人次入園，讓動物園的志工和保育員都很開心振奮。

破300萬人次 8/6辦歡慶活動

動物園指出，歡慶動物園遊園人次突破三百萬人次，八月六日（週六）將舉辦活動，現場有精彩表演、保育員說故事，還有親子最愛的集章闖關與吉祥物「河馬樂樂」見面會等，歡迎大小朋友來參加，動物園也邀請陳先生全家來參加歡慶活動，加碼贈送台灣昆蟲館的水豚餵食體驗券。

動物園說明，恭賀第三百萬人次幸運得主陳先生與其家人，包含陳先生與家人、前後九位民眾，動物園共贈出動物認養卡十張，可享一年免費暢遊動物園，並享動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠，還可免費參加生命教育課程，與動物認養卡卡友專屬活動。

竹市動物園已成為外縣市遊客至新竹必訪景點之一。（記者洪美秀攝）

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