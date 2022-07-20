高中免試入學放榜 錄取率99.4％

三民國中聽障生范渝婕錄取新竹女中。（市府提供）

2022/07/20 05:30

〔記者洪美秀、黃美珠、彭健禮／綜合竹報導〕今年度竹苗區高中免試入學分發昨天放榜，竹苗區報名學生共一萬七百卅三人，其中一般生一萬兩百零二人、原住民學生兩百八十七人、身心障礙學生兩百四十四人；共有一萬六百七十三人錄取理想的高中職，總錄取率九十九．四％。

竹縣教育局表示，前五志願錄取同學高達九十九．○六％，較去年九十八．六五％高，顯示竹苗考區各國中學生都能充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想學校就讀。

謝欣妤 錄取竹中音樂班

新竹市建華國中美術班與音樂班今年有謝欣妤等十人錄取竹中音樂班、竹女美術班、兩人錄取武陵高中音樂班。另新科國中李柔蓁、何少綸，從七年級參與新科Cool戶外課程，成績從1A及5B進步到會考雙雙5A4+，分別錄取新竹女中及竹北高中，也展現孩子的毅力與堅韌。

范渝婕 正向勤學上竹女

竹市三民國中聽障生范渝婕錄取新竹女中，因聽力障礙必須配戴助聽器才能溝通，但范渝婕正向、無畏挑戰，讓人佩服。而光華國中呂陽錄取竹北高中，隔代教養且家境清寒，透過老師的鼓勵，在付出中找到成就感及自信。

來自苗栗縣偏鄉的烏眉國中詹東銓，三年來認真學習，會考考取5A10+寫作五級分，錄取新竹實驗中學，成為學校第一人。詹東銓對各學科充滿興趣，遇問題會尋找老師討論，並且樂於指導其他同學。

竹市教育處提醒學生，今年免試入學報到作業因應疫情的發展，各招生學校採行線上、傳真、郵寄、電話或現場分流等方式，考生務必在廿一日上午九點到十一點前，上網查詢錄取學校規定之報到時間及注意事項，向各錄取學校完成報到手續，以免逾期視同放棄。

建華國中謝欣妤錄取新竹高中音樂班。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法