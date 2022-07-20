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    沈慧虹證實 柯文哲曾兩度邀任交局長

    沈慧虹證實柯文哲曾邀請她擔任北市府交通局長。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹證實柯文哲曾邀請她擔任北市府交通局長。（記者蔡彰盛攝）

    2022/07/20 05:30

    沈時任竹市副市長 對這個城市充滿感情 沒有答應去台北

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕台北市議員簡舒培十八日於臉書爆料，柯文哲曾兩度要蔡壁如邀沈慧虹擔任台北市政府交通局長，並質疑「如果柯文哲不肯定沈慧虹交通長才，為何兩度邀請？」民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨日接受媒體訪問時也首度證實，柯文哲曾邀請她擔任北市府交通局長，對於柯文哲認同與肯定她的交通專業，沈慧虹也表達感謝。

    北市議員質疑柯「過河拆橋」

    台北市議員簡舒培以「還優秀專業人才一個公道」為題，在臉書向柯文哲提出兩點質疑表示，沈慧虹二○一四年確實就是有幫柯文哲上過課，但是柯文哲為了捧高虹安，叫蔡壁如出來切割，質疑柯文哲根本就是過河拆橋，只「為了高虹安參選的起手式」。

    簡舒培也說，民眾黨內部充滿矛盾，一方面黃珊珊對沈慧虹讚譽有加，但柯文哲、蔡壁如卻翻臉不認。

    沈慧虹十八日接受三立訪問時，對此也首度證實，柯文哲市長當選後一年多，曾問她要不要回台北，當時她已是新竹市副市長，且對新竹市充滿感情，也與市長林智堅有相同的理念，包括推動人本城市、人本交通與大眾運輸等。

    沈：那時一心想完成公道三

    沈慧虹也說，當時她手上還有一項重要任務，就是一條僅五百公尺卻等了卅年沒有開通的「公道三」，當時遇到原住戶抗爭，她帶著市府團隊一家一戶拜訪，當時一心只想與團隊一起完成「公道三」，所以並沒有答應到台北市政府，對於此一邀請，她表示「非常感謝柯文哲的肯定」。

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