科學園區公會秘書長張致遠讚沈慧虹：會讓竹科大步邁進

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）拜訪台灣科學園區同業公會秘書長張致遠。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/19 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹，日前拜訪請益台灣科學園區同業公會秘書長張致遠，聆聽產業需求。張致遠表示，沈慧虹是工程人，又有相當豐富的市政經驗及交通專業，一定會讓竹科大步邁進。

請益之旅 聆聽產業需求

張致遠表示，竹科涉及兩個縣市的生活圈，交通、環境、工安等議題都時常產生轄管不清的狀況，行政效率上就會有問題。

持續推動大新竹合併

沈慧虹表示，當選後將持續推動「大新竹合併升格」，透過事權統一，提高預算、建設規模，有效解決就學、就醫、交通、環境等問題，並透過大型建設帶動產業發展，讓新竹更往前邁進。

沈慧虹說，去年竹科面臨疫情及旱災，市府緊急開設竹科篩檢站，配合中央政策鑿井取水、興建臨時海淡廠等，守住半導體產業命脈。當選後會就交通、工安、文化等面向減少行政障礙，持續推動與科學園區的雙方合作，也會為竹科年輕家庭規劃更多好玩的空間與活動。

國民黨新竹市長參選人林耕仁，昨天跑宮廟行程，他表示近期提出老人年金放寬資格與「市民安心保」等政見，未來會陸續從城市發展的宏觀角度提出其他政見，擘劃施政藍圖。

民眾黨新竹市長參選人高虹安，牽線善心企業，昨天捐贈唾液快篩、紫外線殺菌燈、麵包等給新竹市智障福利協進會舉辦的「慢飛天使暑期營隊」。

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