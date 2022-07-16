竹市新校園運動 36棟校舍整建

新竹市建華國中新建的墨霜樓教學大樓，預計八月完工啟用，將迎接新生入學。（記者洪美秀攝）

2022/07/16 05:30

投入逾56億元 其中建華國中新建教學大樓墨霜樓斥資1.2億 新學年就可啟用

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推展「新校園運動」，已投入逾五十六億元，除了新設關埔國小、華德福實驗學校，並更新整建二十五校、三十六棟校舍，其中投入一億二千多萬元經費新建的建華國中教學大樓墨霜樓，目前工程進度九十八．七四％，預計八月完工，新學年啟用。

新建築與環境做連結 強調校園美學

「新校園運動」是透過新建築與校園環境進行連結，強調校園美學及學習多元性，提供學生開心自在學習的校園環境。

其中關埔國小校舍新建工程被視為代表作，連續獲得國內、外大獎肯定，包括國家卓越建設獎、台灣景觀大賞、台灣建築獎首獎和日本Good Design Award等。校園以沒死角為特色，被小樹林包圍，有天井桂竹林、樹網吊床、溜滑梯和流線型教室等，學生在此環境求學，有如在大自然探索般開心。

新竹市代理市長陳章賢昨天到建華國中視察墨霜樓工程進度，要求工程如期、如質完成，並提醒冷氣管線要配合教室顏色及設計，提供學生舒適美觀的學習環境。

陳章賢說，建華國中第一棟教學大樓屋齡已逾六十年，原本規劃拆除重建，但被核定為歷史建築，將修復再利用，因此保留。市府考量教室不足，爭取教育部補助七千多萬元，市府自籌五千多萬元，共一億二千三百萬元，新建四層樓教學大樓，規劃五間專科教室及十一間普通教室。

墨霜樓孔隙引入光線 眺望十八尖山

市府表示，風雨走廊串聯新、舊棟建築，透過樓梯錯位，形成多個孔隙，引入自然光線，成為校園中眺望十八尖山風景的最佳位置。

建華國中校長黃信騰表示，新校舍經由全校師生共同參與投票，取名為墨霜樓，希望學生都能好學不倦並具有理性思考的能力。

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