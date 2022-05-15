《疫情滯留國外 竹市兩年7326人遭除籍》市府︰待疫情趨緩 民眾返台可望復籍

2022/05/15 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕針對有議員憂心新竹市不敵高齡化、少子化浪潮衝擊，出現人口數下滑警訊；市府民政處昨公布戶政資料解析，主因是兩年多來，在籍者因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情無法返台，七千三百廿六人遭戶政單位強制遷出除籍，光是今年就有三千多人，未來只要疫情趨緩，國外民眾返台，被遷出人口可望恢復在籍身分，且今年一到四月出生比死亡多卅三人，人口仍呈自然增加。

一到四月 出生比死亡多33人

市府民政處表示，台灣民眾滯留國外被強制除戶的情況，全國皆然，以六都最明顯，即使近年吸引外地民眾遷入的桃園市，四月也遷出一萬三千零四十九人，比遷入的人數多三千八百七十七人。

市府表示，戶籍法規定，出境兩年以上應為遷出登記；應為出境人口之遷出登記者，其戶籍地戶政事務所得逕行為之。疫情雖導致戶籍人口下滑，但未來疫情減緩、滯留國外民眾返台後，可望恢復正常。

人口仍呈自然增加趨勢

市府表示，今年四月新竹市遷入一千六百一十二人，遷出兩千八百四十人，被強制代辦遷出的有一千三百七十三人。但今年一到四月出生比死亡多卅三人，人口仍呈自然增加。

市府統計，疫情爆發後的二○二○、二○二一年到今年四月，新竹市被強制除籍遷出七千三百廿六人，待未來疫情趨緩、國外民眾返台，這些被遷出人口可望恢復在籍。

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