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    首頁　>　新竹市

    竹市路平開跑 前瞻補助5500萬整修茄苳景觀大道

    新竹市今年獲中央前瞻補助五千五百萬，將改善十多年未整修的茄苳景觀大道（牛埔東路到東香路二段間路段）。 （記者洪美秀攝）

    新竹市今年獲中央前瞻補助五千五百萬，將改善十多年未整修的茄苳景觀大道（牛埔東路到東香路二段間路段）。 （記者洪美秀攝）

    2022/05/13 05:30

    施作主要幹道 包括中華路四段、延平路一段及超過100處巷道

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市今年路平計畫五月中開跑，施作主要幹道包括中華路四段、延平路一段及超過一百處巷道。其中茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段）獲中央前瞻計畫補助五千五百萬元，將重新刨鋪三點二公里道路，並加做兩處路口纜線下地、增設行人庇護島等，改善人車動線，預計七月開工、年底完工。

    預計七月開工 年底完工

    新竹市長林智堅表示，路面平整問題受市民高度關注，他上任後推動路平計畫已進入第八年，提高道路養護預算、修訂挖掘道路埋設管線管理自治條例，採「評分及格最低標」招標方式，嚴格實施夜間施工，控管施工品質，打造安全的道路。

    茄苳景觀大道 3.2公里重新刨鋪

    林智堅說，其中茄苳景觀大道牛埔東路至東香路二段路段鋪面將重新刨鋪，兩大重要路口的纜線下地，並改善人行動線設計，包括重新畫設行人穿越線、新設人行庇護島。

    市府表示，茄苳景觀大道為連接省道台一線與國道三號的重要道路，全長六點一公里、路寬達三十公尺，通車至今已有十多年未改善，多處出現龜裂、老化及坑洞，市府近年來陸續改善。

    市府說，歷年路平計畫已陸續改善慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路等路段，今年持續重新刨鋪主要道路，巷弄街道也納入分期改善。

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