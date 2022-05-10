建設新竹 林智堅：8年爭取265億元
2022/05/10 05:30
總預算規模創歷史新高 還有新竹大車站、輕軌、藝文高地等 為下個世代發展奠定基礎
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅任期屆滿倒數，明天將赴議會做施政報告，他表示，近八年來向中央爭取超過二百六十五億元經費推動建設「打造下一個世代的新竹」，總預算成長到超過二百五十億元的規模，創下歷史新高。未來還有新竹大車站、新竹輕軌、五楊高架、藝文高地、竹科X計畫等重大建設，為未來五十年的大新竹發展奠定優質基礎。
3個堅持 創造新竹經驗
林智堅表示，八年來創造「新竹經驗」，有三個關鍵堅持「以人為本、相信專業、公大於私」，完成新竹數十年來不可能的建設，包括打通公道三、中油遷庫、改造棒球場等。
林智堅說，「以人為本」是以市民需求為優先，以小建設串聯為大計畫。進擊的公園改造新竹公園等卅三個大小公園；微笑水岸創造出十公里新竹左岸、十七公里海岸線；步行城市則改善、新設超過五十公里步道；建設也頻頻獲獎，包括全球卓越建設獎的肯定。
以人為本 相信專業
「相信專業」是邀集全台頂尖設計師及規劃團隊，參與新竹改造計畫，如波光市集、永恆之丘、新竹動物園，展現設計力，提升城市美學；新校園運動八年來新設兩校，並新建及整建廿五校共卅六棟校舍；另透過舉辦台灣設計展、光臨藝術節，讓新竹市成為國家級藝術家嶄露頭角的舞台。
政策推動 公大於私
「公大於私」是在政策推動上，以公眾利益為最優先，實現市民的真正需求，打通南寮大道、公道三；促成兒童醫院、台大湳雅院區；實現中油遷庫、棒球場改造以及向中央爭取推動新竹輕軌、五楊高架延伸至新竹，回應市民數十年來的期盼。