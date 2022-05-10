建設新竹 林智堅：8年爭取265億元

新竹市長林智堅八年來向中央爭取超過二百六十五億元經費推動新竹市大建設。 （記者蔡彰盛攝）

2022/05/10 05:30

總預算規模創歷史新高 還有新竹大車站、輕軌、藝文高地等 為下個世代發展奠定基礎

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅任期屆滿倒數，明天將赴議會做施政報告，他表示，近八年來向中央爭取超過二百六十五億元經費推動建設「打造下一個世代的新竹」，總預算成長到超過二百五十億元的規模，創下歷史新高。未來還有新竹大車站、新竹輕軌、五楊高架、藝文高地、竹科X計畫等重大建設，為未來五十年的大新竹發展奠定優質基礎。

3個堅持 創造新竹經驗

林智堅表示，八年來創造「新竹經驗」，有三個關鍵堅持「以人為本、相信專業、公大於私」，完成新竹數十年來不可能的建設，包括打通公道三、中油遷庫、改造棒球場等。

林智堅說，「以人為本」是以市民需求為優先，以小建設串聯為大計畫。進擊的公園改造新竹公園等卅三個大小公園；微笑水岸創造出十公里新竹左岸、十七公里海岸線；步行城市則改善、新設超過五十公里步道；建設也頻頻獲獎，包括全球卓越建設獎的肯定。

以人為本 相信專業

「相信專業」是邀集全台頂尖設計師及規劃團隊，參與新竹改造計畫，如波光市集、永恆之丘、新竹動物園，展現設計力，提升城市美學；新校園運動八年來新設兩校，並新建及整建廿五校共卅六棟校舍；另透過舉辦台灣設計展、光臨藝術節，讓新竹市成為國家級藝術家嶄露頭角的舞台。

政策推動 公大於私

「公大於私」是在政策推動上，以公眾利益為最優先，實現市民的真正需求，打通南寮大道、公道三；促成兒童醫院、台大湳雅院區；實現中油遷庫、棒球場改造以及向中央爭取推動新竹輕軌、五楊高架延伸至新竹，回應市民數十年來的期盼。

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