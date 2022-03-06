聲援烏克蘭 竹市迎曦門亮藍黃燈

聲援烏克蘭，新竹市百年古蹟迎曦門亮起烏克蘭國旗的藍黃色燈光，象徵反戰意志。（記者洪美秀攝）

2022/03/06 05:30

即日起每晚六點到十點亮燈 台電新竹區營業處活動中心外牆也響應

〔記者洪美秀／竹市報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，全球響應聲援烏克蘭，新竹市百年古蹟迎曦門、台電新竹區營業處活動中心外牆晚間點亮象徵烏克蘭國旗顏色的藍、黃燈光，向挺身捍衛國家主權的烏克蘭人民致敬。

林智堅：祈禱和平曙光到來

新竹市長林智堅表示，聲援烏克蘭點燈地景藝術即日起點亮，每晚六點到十點亮燈，邀請民眾一同聲援烏克蘭，祈禱戰爭盡速落幕，和平曙光到來。

林智堅說，俄羅斯入侵烏克蘭值得台灣人借鏡並關注，烏克蘭人民不分男女老少，都拿起槍挺身捍衛自己的國家，不因國力差距有絲毫退讓，情操令全世界為之動容，各國力挺聲援，紛紛譴責並抵制俄羅斯，盼烏克蘭度過難關。

市府指出，除了迎曦門聲援烏克蘭燈光投射即日起點亮，每晚六點到十點亮燈；台電新竹區營業處活動中心外牆點燈，也將依氣象局公布日落時間自動亮燈，邀請各地反戰民眾來新竹迎曦門，一同聲援烏克蘭。

市府表示，世界各國聲援烏克蘭，除提供軍事設備、凍結俄羅斯海外資產之外，更在巴黎艾菲爾鐵塔、羅馬競技場、紐約帝國大廈、柏林布蘭登堡大門等著名地標上投射烏克蘭藍黃國旗顏色，表達對烏克蘭的支持，展現全球反戰，追求和平的意志。

聲援烏克蘭，台電新竹營業處活動中心外牆也亮起烏克蘭國旗的藍黃色燈光。（記者洪美秀攝）

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