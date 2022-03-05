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    新竹兒童探索館 暑假開館

    新竹市兒童探索館延到暑假開館，原本天燈造型的外觀經改造後，延伸為高空飄浮觀景平台。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童探索館延到暑假開館，原本天燈造型的外觀經改造後，延伸為高空飄浮觀景平台。（記者洪美秀攝）

    2022/03/05 05:30

    原預定兒童節開館 因疫情、天候影響工期 市府自營將聘請專業團隊進駐

    〔記者洪美秀／竹市報導〕原預定今年兒童節開館的新竹市兒童探索館，因疫情及天候影響工期，將延到暑假開館，原本天燈造型的外觀經改造後，延伸為高空飄浮觀景平台。

    以科普教育、互動體驗為主

    市府表示，位在竹科X園區的藝文高地佔地八公頃，周邊有兒童探索館、國際展演中心、新竹文創館和市定古蹟新竹水道取水口，其中兒童探索館以科普教育、互動體驗為主，體驗年齡層從學齡前到高中。

    未來一樓是科普教育展覽的常設展區，首檔策展將與台灣科學教育館合作；二樓設置三座實驗室，由三個知名團隊進駐，包括Foca福爾摩沙馬戲團，將開設身體律動課程；環境友善種子團隊以自然生態戶外課程為主；史汀科技教育團隊則規劃科普工作坊，開設程式設計、電路玩具、機器人設計等動手發明課程。

    三樓規劃親子餐廳，四、五樓原本設計高空滑梯，但考量兒童探索的安全性，已改成旋轉階梯；原本天燈造型的外觀，經改造，延伸為高空飄浮觀景平台，將設置5G數位實驗室等研發中心。

    市府表示，受疫情及天候影響，各縣市工程缺工情況嚴重，原預定兒童節開館的兒童探索館延到暑假開館，由新竹市文化局自營，聘請專業團隊進駐，期許兒童探索館成為兒童科普教育及探索的跨域基地。

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