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    首頁　>　新竹市

    促參招商 新竹文創館10億翻修

    煙波國際觀光集團將投入十億元翻修新竹文創館，預計九月開工，二○二四年營運。 （記者洪美秀攝）

    煙波國際觀光集團將投入十億元翻修新竹文創館，預計九月開工，二○二四年營運。 （記者洪美秀攝）

    2022/03/04 05:30

    在地企業煙波集團出資 擴充為五層樓 提供商場、餐廳、文創商辦空間 9月開工

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天表示，在地企業煙波國際觀光集團將投入十億元翻修新竹文創館，預計九月開工，二○二四年營運。

    保留具歷史意涵的台肥倉庫

    林智堅表示，文創館將以特殊鋼構技法保留具有歷史意涵的台肥倉庫，純白外型呼應藝文高地開闊的開放空間。原先兩層樓空間擴充為五層樓八千九百坪，提供商場、餐廳、文創商辦空間，是竹科X園區—藝文高地最後一塊拼圖。

    林智堅說，文創館為四億規模的招商計畫，由新竹在地企業煙波國際觀光集團進行內部增改修建，經市府與煙波集團多次協商，煙波集團增資到十億元，擴建為五層樓的建築，未來將成為公道五路上的商業核心。

    煙波集團將以科技藝術、在地永續、共玩共學共創為理念，讓民眾在此漫步遊逛，連結在地、探索世界，品嘗美味料理，體驗人文藝術與科技的交會。

    可望成為藝文、休憩新據點

    市府表示，近期完成議約，以促參模式與煙波國際觀光集團攜手合作，契約年限四十年，建築硬體修建至軟體內容營運都由煙波集團出資，導入煙波品牌2.0創新商模，未來民眾可在公道五路上的藝文高地一次滿足參與藝文表演、文創消費、民生休憩等多元需求。

    新竹文創館前身為台肥舊倉庫，面積約四千三百多坪，近交流道、台鐵北新竹站與六家線千甲站，距竹科僅十分鐘、市區約八分鐘，交通便利，結合國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館，可望成為新竹市藝文、休憩新據點。

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