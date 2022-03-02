新竹實驗中學 19人數學A滿級分

2022/03/02 05:30

〔記者蔡彰盛、黃美珠／新竹報導〕大學學測成績昨天公布，新竹市主要高中表現亮眼。

國立實驗中學報考四科達六十級分人數共七人，占全體考生四％；報考國文、英文、數學A、自然四科達頂標以上一二五人，報考國文、英文、數學B、社會達頂標以上卅六人，都占全體比八十二％。此外，今年考科難度最高的數學A，實中滿級分人數達十九人，占比十一％。

國立新竹中學國文、英文與數學B、社會等科頂標都是十三人、數學A頂標十人、自然頂標十四人。

新竹女中四科六十級分一人，人文、理工學群各科達頂標以上人數占全體考生三十五％以上。

新竹縣以國立竹北高中成績最佳，但無四科滿級分，單科滿級分有九十六人，比去年增加十八人。其中數學A，雖因題目偏難，全國滿級分不到一％，但有四人存包括詹昱德、昌弘詒、張家銓及陳弘哲拿到滿級分。

單科滿級分方面，國文五人、英文十七人、數學A四人、數學B四十人、社會二十人、自然十人。不論是國英數A自然或國英數B社會，四科成績最高都拿到五十七級分。

數理專長班考生國、英、數A、自四科頂標是五十四級分，高出全國頂標四級分，均標也有五十一級分，比全國高了十七級分。

語文專長班考生國、英、數B、社頂標五十四級分，比全國頂標高二級分，均標成績五十一級，也比全國的均標高了十四級分。

國立竹東高中英文單科滿級有一人，數B兩人、社會四人、自然一人。

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